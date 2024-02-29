عاجل وبشكل رسمي..التأمينات تكشف موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس في الكويت 2024 قبل شهر رمضان سحر

يبحث الكثير من المواطنين الكويتين عن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس في الكويت 2024، وذلك بعد تأخير إعلان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، نظرًا لتطوير الأنظمة الآلية، ومن ثم تم تحديد موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس قبل حلول شهر رمضان المبارك، لذا سوف نتعرف على الموعد الذي تم تحديده.

موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس في الكويت 2024

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، وذلك في اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من فبراير 2024، بأن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس/آذار 2024 في الكويت يوم الخميس الموافق السابع من الشهر القادم، وذلك أتى بعد التأخير الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي نظرًا لتطوير الأنظمة الآلية.

كما أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في بيانها، أنّها تعمل على إنجاز المشروع بأسرع وقت حتى تتمكن من إنجاز جميع المعاملات على أكمل وجه، كما يُشار إلى أنّ عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية يبلغ حوالي 650 ألف مواطن، ومن ثم تُقدم المؤسسة الكثير من الخدمات التأمينية، ومنها المعاشات التقاعدية، وأيضًا والتعويضات، والمساعدات الاجتماعية.

هل هناك زيادة جديدة في المعاشات التقاعدية لشهر مارس في الكويت 2024

لم تصرح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية بزيادة جديدة للمعاشات التقاعدية لشهر مارس، وذلك بعد إصدارها بيانًا بشأن الزيادة الجديدة المقررة في المعاشات التقاعدية في شهر يناير السابق، كما أنها أشادت بأنها تعمل بكل طاقتها لتعديل الأنظمة الآلية المقررة وفقًا للقانون رقم 121 لعام 2023 بشأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في الكويت.

بذلك نكون قد وضحنا موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر مارس في الكويت 2024 بالتفصيل، حيث ذكرنا موعد صرف المعاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما سلطنا الضوء على الفترة المتبقية لصرف هذه المعاشات.