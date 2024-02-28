تليفون الغلابة ريلمى .. “إطلاق Realme C53” البديل الاقتصادي لآيفون بسعر منافس 

في خطوة جريئة نحو تلبية تطلعات الجمهور الباحث عن الجودة بسعر معقول، كشفت شركة ريلمي عن أحدث إضافاتها إلى عالم الهواتف الذكية، الـRealme C53، الملقب بـ”آيفون الغلابة”، هذا الهاتف الجديد يأتي بمواصفات تقنية قوية وتصميم يحاكي الهاتف الأشهر والأغلى في العالم، آيفون، ولكن بسعر يجعله في متناول شريحة واسعة من المستخدمين، بتكلفة 8500 جنيه مصري فقط، يعد الـRealme C53 خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن الأناقة والكفاءة دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة.

موصفات هاتف ريلمى

تعلن شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الجديد Realme C53، محطم الأسعار والمزود بميزات تقنية متطورة، ليعيد تعريف مفهوم الكفاءة مقابل السعر في عالم الهواتف الذكية، مع شاشة مذهلة وأداء قوي، يظهر هذا الهاتف كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تكون في متناول الجميع دون التنازل عن الجودة أو الأداء.

شاشة: 6.74 بوصة من نوع LCD بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز.

المعالج: Unisoc T612 ثماني النواة بتقنية 12 نانومتر ومعالج رسوميات Mali-G57.

الذاكرة والتخزين: ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، مع دعم لبطاقات الذاكرة الخارجية.

الكاميرات: كاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 ميجابكسل و0.3 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

البطارية: سعة 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

نظام التشغيل: Android 13 مع واجهة المستخدم Realme UI T Edition.

ميزات إضافية: قارئ بصمة مدمج بزر التشغيل لأمان متزايد.

سعر Realme C53

متاح الآن في الأسواق، يقدم هاتف Realme C53 تجربة فريدة من نوعها في عالم الهواتف الذكية، معززًا بتقنياته المتقدمة وتصميمه الأنيق، يأتي هذا الجهاز في خيارين لونيين متميزين، الذهبي والأسود، ليناسب كل الأذواق، وذلك بسعر منافس يبلغ 8500 جنيه مصري فقط.