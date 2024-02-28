أصحاب المعاشات والموظفين يركزوا.. شروط المعاش المبكر للقطاعي الحكومي والخاص

صرحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن أتاحه التقديم علي معاش مبكر لللمواطنين اللذين يريدون تسوية معاشهم بما يعرف بالمعاش المبكر او معاش العجز والتقاعد،اومعاش الشيخوخة، كشفت مصادر مسئولة انه يحق لأي موظف سواء كان عاملا بالقطاع الخاص او العام للتقديم علي معاش مبكر، علما بأنة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة الشروط والإجراءات اللازمة للتقديم علي المعاش المبكر في السطور التالية تابعونا.

شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي أو العام

يشترط علي المتقدم بالمعاش المبكر في القطاع الحكومي بان تكون مدة اشتراكه في التأمينات لا تقل عن أل 20 عاما وذلك لكي تحسب له في عام 2025 مدة أل 25 سنة في التأمينات.

يجب علي المتقدم بالمعاش المبكر أن يكون قد أدي مدة اشتراك لا تقل عن أل 3 اشهر متواصلة أو ألستة أشهر متقاطعه.

يشترط علي المواطن المتقدم بالمعاش المبكر وجود مدة اشتراك في تأمين العجز والوفاة لكي تعطي المواطن الحق للحصول علي معاش بنسبة 50% من الدخل الأخير، لا يقل عن 65% في الحد الأدني من اجر الاشتراك التأميني.

تعرف علي شروط تسوية المعاش المبكر في القطاع الخاص 2024