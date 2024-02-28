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أصحاب المعاشات والموظفين يركزوا.. شروط المعاش المبكر للقطاعي الحكومي والخاص
صرحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن أتاحه التقديم علي معاش مبكر لللمواطنين اللذين يريدون تسوية معاشهم بما يعرف بالمعاش المبكر او معاش العجز والتقاعد،اومعاش الشيخوخة، كشفت مصادر مسئولة انه يحق لأي موظف سواء كان عاملا بالقطاع الخاص او العام للتقديم علي معاش مبكر، علما بأنة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة الشروط والإجراءات اللازمة للتقديم علي المعاش المبكر في السطور التالية تابعونا.
شروط المعاش المبكر للقطاع الحكومي أو العام
- يشترط علي المتقدم بالمعاش المبكر في القطاع الحكومي بان تكون مدة اشتراكه في التأمينات لا تقل عن أل 20 عاما وذلك لكي تحسب له في عام 2025 مدة أل 25 سنة في التأمينات.
- يجب علي المتقدم بالمعاش المبكر أن يكون قد أدي مدة اشتراك لا تقل عن أل 3 اشهر متواصلة أو ألستة أشهر متقاطعه.
- يشترط علي المواطن المتقدم بالمعاش المبكر وجود مدة اشتراك في تأمين العجز والوفاة لكي تعطي المواطن الحق للحصول علي معاش بنسبة 50% من الدخل الأخير، لا يقل عن 65% في الحد الأدني من اجر الاشتراك التأميني.
تعرف علي شروط تسوية المعاش المبكر في القطاع الخاص 2024
- يجب علي المواطن أن يكون حسن السير والسلوك خلال الفترة التي أداءها في هذه المنشأة أو الهيئة التابع لها الموظف.
- يشترط علي المواطن أن يكون قد مضي علي مدة الاشتراك في التأمينات مدة لا تقل عن أل 20 سنة، ذلك لكي تصل إلي أل 25 سنه في عام 2025.
- ينبغي علي المواطن أيضا أن يكون قد أدي فترة الاشتراك تأمين العجز والوفاة.
- يجب علي المتقدم تسوية جميع الحقوق التأمينية للموظف طبقا إلي مدة الاشتراك المشترطة من قبل الهيئة.
- لا يحق للمواطن الذي خرج عن المعاش المبكر أن يتجه إلي أي هيئة يوجد بها فرصة عمل تكون خاضعة لأحكام قانون العمل.