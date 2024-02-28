【﻿حكومة　المواطن　الإلكترونية】رابط الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 131

أعلنت وزارة الداخلية عن أسماء نقل النفوس الوجبة 131 والأخيرة حتى الآن، ويمكن لجميع المواطنين الذين قدموا في الوجبة الجديدة الاستعلام عن أسمائهم من خلال موقع حكومة المواطن الإلكترونية، والذي أعدته وزارة الداخلية لتسهيل خِدْمَات الوزارة على المواطنين، حيث يمكن من خلاله التقديم على نقل النفوس وملئ استمارة نقل النفوس عبر الموقع.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نقدم لكم طريقة الاستعلام عن اسماء نقل النفوس وطريقة التقديم عليها عبر موقع حكومة المواطن.

اسماء نقل النفوس الوجبة 131

اعلنت وجبة نقل النفوس الأخيرة منذ أول أمسِ وتم رفع كشوفات الأسماء الذين شملتهم الوجبة على موقع حكومة المواطن إلكترونية، ويمكك الاستعلام عليها باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حكومة المواطن الإلكترونية. اضغط على متابعة الطلبات السابقة. أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم، ورقم الهُوِيَّة، والمهنة ونوع الطلب وتاريخ الميلاد. اضغط إرسال الطلب.

طريقة نقل النفوس

طريقة نقل النفوس بشكل إلكتروني أصبح أمرا سهلا بعد تقديم وزارة الداخلية لمنصة حكومة المواطن التي يمكن من خلالها تقديم طلب نقل النفوس واستطاعة تغير اللقب أو الانتقال بين محافظات العراق بشكل يسير، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع حكومة المواطن الإلكترونية عبر الرابط التالي: www.ca. iq. اضغط تقديم طلب. عبء البينات الطلوبة مثل الاسم ورقم الهُوِيَّة، والمحافظة وغير ذلك من البيانات المطلوبة. اضغط إرسال الطلب. يتم مراجعة الطلب من قبل الوزارة وفي حالة استيفاء الشروط يتم فبوله وإعلانه مع الوجبة القادمة.

استمارة تغيير الاسم

استمارة نقل النفوس هي عبارة عن استمارة موجودة على واجهة موقع حكومة المواطن الإلكترونية، حيث يمكن ملأها بالبيانات الشخصية المطلوبة إرفاق المستندات التالية:

صورة من البطاقة السكنية. نسخة من البطاقة الوطنية. صورة من البطاقة الانتخابية. نسخة من الأحوال المدنية.

إرفاق المستندات مع تعبئة البيانات في الاستمارة بشكل صحيح ومن ثم اضغط إرسال الطلب، كما يمكنك متابعة الطلب عبر موقع حكومة المواطن ولاستعلام عن اسماء نقل النفوس.