120 زيادة هتخدهم مع القبض.. استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي مارس 2024 وقيمة المعاش بعد الزيادة بنحو 15%

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، بدأت جهود الاستفسار عن الاستعلام عن لمعاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 بفعل العديد من المواطنين المستفيدين، حيث يسعون إلى الحصول على الرابط الخاص بالاستعلام باستخدام الرقم القومي، يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة متوقعة في معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وذلك ضمن إجراءات الحزمة الاجتماعية المعلنة في بداية فبراير 2024، بهدف تعزيز التضامن مع المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

من خلال جهود البحث المكثفة التي يقوم بها العديد من المواطنين للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقمهم القومي في مارس 2024، يعتبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المصدر الرئيسي للاستعلام بعد الزيادةؤ تأتي هذه الخدمة في سياق التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة حاليًا، حيث يمكن للمواطنين تسهيل عملية الاستعلام من خلال اتباع خطوات بسيطة.

بدءًا من تسجيل الدخول إلى الموقع وصولاً إلى إدخال البيانات الضرورية مثل الرقم القومي.

ورقم البطاقة الشخصية.

ومن ثم الضغط على بحث للحصول على موعد الصرف المحدد.

قيمة معاش تكافل وكرامة شهر مارس

نعرض لكم تفاصيل قيم معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024، حيث من المقرر صرفه في يوم 15 مارس 2024، وتتجلى الزيادة المقررة في التالي.