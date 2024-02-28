120 زيادة هتخدهم مع القبض.. استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي مارس 2024 وقيمة المعاش بعد الزيادة بنحو 15%
معاش تكافل وكرامه
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي، بدأت جهود الاستفسار عن الاستعلام عن لمعاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 بفعل العديد من المواطنين المستفيدين، حيث يسعون إلى الحصول على الرابط الخاص بالاستعلام باستخدام الرقم القومي، يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة متوقعة في معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وذلك ضمن إجراءات الحزمة الاجتماعية المعلنة في بداية فبراير 2024، بهدف تعزيز التضامن مع المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي.
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي
من خلال جهود البحث المكثفة التي يقوم بها العديد من المواطنين للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة برقمهم القومي في مارس 2024، يعتبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي المصدر الرئيسي للاستعلام بعد الزيادةؤ تأتي هذه الخدمة في سياق التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة حاليًا، حيث يمكن للمواطنين تسهيل عملية الاستعلام من خلال اتباع خطوات بسيطة.
- بدءًا من تسجيل الدخول إلى الموقع وصولاً إلى إدخال البيانات الضرورية مثل الرقم القومي.
- ورقم البطاقة الشخصية.
- ومن ثم الضغط على بحث للحصول على موعد الصرف المحدد.
قيمة معاش تكافل وكرامة شهر مارس
نعرض لكم تفاصيل قيم معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024، حيث من المقرر صرفه في يوم 15 مارس 2024، وتتجلى الزيادة المقررة في التالي.
- معاش 450 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 517.5 جنيهًا.. معاش 480 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 552 جنيهًا.
- معاش 500 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 575 جنيهًا.
- معاش 550 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 632.5 جنيهًا.
- معاش 580 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 667 جنيهًا.
- معاش 620 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 713 جنيهًا.
- معاش 650 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 747.5 جنيهًا.
- معاش 680 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 782 جنيهًا.
- معاش 700 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 805 جنيهًا.
- معاش 740 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 851 جنيهًا.
- معاش 770 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 885.5 جنيهًا.
- معاش 800 جنيهًا يصبح بعد الزيادة 920 جنيهًا.