السكر بـ27 جنيه والزيت بـ 50 جنيه.. الحكومة تزف بُشرى سارة مع دخول شهر رمضان

يبحث العديد من المواطنين عن أماكن التي توجد بها معارض أهلا رمضان، حيث يوجد بها العديد من السلع ذات الأسعار المخفضة، حيث صرحت وزارة التموين عن وجود هذه المعارض بجميع محافظات الدولة، من اجل توفير السلع للمواطنين الأكثر احتياجا والأقل دخلا، علما بانة من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم أسعار السلع المتواجدة في هذه المعارض وأيضا آلأماكن التي توجد بها معارض أهلا رمضان في السطور التالية انتظرنا.

أسعار السلع في معارض أهلًا رمضان

يضخ العديد من السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان حيث تتواجد هذه المعارض بكافة أنحاء الدولة، حيث تتابع مديريات التموين مع الغرف التجارية مع الاستمرار علي الرقابة الدورية علي جميع المعارض المتواجدة طوال أيام شهر رمضان الكريم أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

السلع المتواجدة في معارض أهلا رمضان

حيث يوجد بها جميع السلع الغذائية التي يريدها المواطنين طوال الشهر الكريم وهى كالاتي: