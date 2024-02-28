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السكر بـ27 جنيه والزيت بـ 50 جنيه.. الحكومة تزف بُشرى سارة مع دخول شهر رمضان
يبحث العديد من المواطنين عن أماكن التي توجد بها معارض أهلا رمضان، حيث يوجد بها العديد من السلع ذات الأسعار المخفضة، حيث صرحت وزارة التموين عن وجود هذه المعارض بجميع محافظات الدولة، من اجل توفير السلع للمواطنين الأكثر احتياجا والأقل دخلا، علما بانة من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم أسعار السلع المتواجدة في هذه المعارض وأيضا آلأماكن التي توجد بها معارض أهلا رمضان في السطور التالية انتظرنا.
أسعار السلع في معارض أهلًا رمضان
يضخ العديد من السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان حيث تتواجد هذه المعارض بكافة أنحاء الدولة، حيث تتابع مديريات التموين مع الغرف التجارية مع الاستمرار علي الرقابة الدورية علي جميع المعارض المتواجدة طوال أيام شهر رمضان الكريم أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
السلع المتواجدة في معارض أهلا رمضان
حيث يوجد بها جميع السلع الغذائية التي يريدها المواطنين طوال الشهر الكريم وهى كالاتي:
- سعر الكيلو سكر يبلغ 27 جنيها للكيلو.
- بالإضافة إلي سعر 1 لتر من الزيت الصافي النقي يبلغ 60 جنيها، وهناك نوع زيت أخر يصل سعره إلى 50 جنيهًا للتر الواحد.
- كما يوجد بهذه المعارض جميع لوازم رمضان بالأخص ياميش رمضان منها التمور بكافة أنواعها حيث يبدأ سعر الكيلو من البلح الرطب 20 جنيها، منها المشمشية، الزبيب، جوز الهند، القراصيا، التمر الهندي، بالإضافة إلي العديد من السلع.
- سعر كيلو الرز 25 جنيها، سعر الشاي 500 جرام 40 جنيها، بالإضافة إلي سعر المعكرونة حيث يبلغ كيس المعكرونة 500 جرام 10 جنيها، يوجد اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بنسبة 30 % عن الأسعار العادية المتواجدة في السوبر والهايبر ماركت.