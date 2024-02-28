“حرامية سرقو لولو”.. نزل دلوقتي تردد قناة ” وناسة بيبي” الجديد 2024 ” Wanasah TV “على الرسيفر للقمر الصناعي نايل سات HD .. لمتابعة قوية

يسعى العديد من الناس لمعرفة ترددات قناة وناسة بيبي التي تم إطلاقها مؤخرًا لعام 2024 وتعد هذه القناة من القنوات الفضائية المجانية المتميزة في مجال تقديم الأناشيد والألحان المصممة خصوصًا للأطفال وتقوم ببث محتويات تعليمية وترفيهية معززة بالصور المتحركة الملفتة للجميع، ويظهر اهتمام كثير من المشاهدين للحصول على تردد القناة الصحيح ليتمتعوا بمشاهدة البرامج والاستفادة منها دون الحاجة إلى دفع أي اشتراكات أو مصاريف إضافية.

تردد قناة وناسة للبيبي الجديد 2024

نظرًا للإقبال الواسع من المواطنين بمن فيهم الأمهات وأطفالهم على البحث عن التردد الجديد للقناة التي تُقدّم محتوى متميز وحديث، فقد تم تحديث تردد القناة ليتمكن المشاهدون من الاستمتاع بمشاهدة ذات جودة عالية وقد جاء التردد الجديد على النحو التالي:

عبر النايل سات:

• التردد هو: 11470.

• معدل الاستقطاب هو: عمودي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

عبر العرب سات:

• التردد: 11270.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط التردد الجديد لقناة وناسة 2024

يمكنكم تحميل قناة وناسة ببساطة، بشرط الالتزام بالخطوات الموضحة أدناه:

توجه لإعدادات جهاز الرسيفر.

قم بالنقر على خيار “التركيب اليدوي”.

حدد القمر الصناعي.

اضغط على زر “بحث”.

استقبل القناة بكل سهولة.

مميزات قناة وناسة بيبي الجديد 2024

تقوم قناة وناسة بتقديم محتوى بنَّاء يتناسب مع كافة الفئات العمرية، من خلال برامجها التي تجمع بين المتعة والفائدة تهتم القناة بتأصيل القيم الحميدة مثل الأمانة، والاحترام، كما تعمل على غرس المبادئ الطيبة في قلوب اليافعين وهي قناة محببة لدى الجميع.