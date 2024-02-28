لولو بقت شرطية يا اولاد.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 .. هتريحك من زن عيالك في شهر رمضان .. نزليها الآن وشوفي الفرق

تردد قناة وناسة للأطفال 2024، دائماً يبحثون الآباء والأمهات عن قنوات تقدم لأطفالهم فرصة لتعلم مهارات جديدة، وتعتبر تردد قناة وناسة للأطفال في عام 2024 من بين القنوات الرائدة والمعروفة التي تقدم محتوى مميز يحترم القيم والأخلاقيات المجتمعية العربية، تتخذ القناة من الأخلاقيات قاعدة لعرض محتواها، وتبرز ببرامج تعليمية تهدف إلى تنمية المهارات لدى الأطفال، يمكن التعرف على تردد القناة والمزيد من التفاصيل في هذا المقال.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على عرب سات

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 يوجد على القمر الصناعي عرب سات ويتميز بالتفاصيل التالية.

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على نايل سات

تردد قناة وناسة للأطفال في عام 2024 يعد من بين الترددات الملفتة لاهتمام جميع الآباء، حيث تبرز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية التي تحقق إعجاب جميع شرائح المشاهدين، تتوفر القناة على جميع الأقمار الصناعية المعروفة، وتشمل تردداتها.

الاستقطاب: عمودي. التردد: 11470. القمر الصناعي: نايل سات. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الأخطاء: 5/6. الجودة: SD.

مميزات قناة وناسة للأطفال