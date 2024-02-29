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استعلم عن كارتك الان.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

عبدالله عربيمنذ 14 ساعة
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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

يقوم عديد من الأشخاص بالتساؤل عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، فمن الجدير بالذكر أن هذا الكارت يقوم بالعمل على إتاحة خدمات طبية تتضمن العلاج الطبيعي وكذلك الوقاية بالإضافة إلى التشخيص وأيضا الرعاية الصحية للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يوفر لمن يحمله مميزات كثيرة، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تحصل على وظيفة لهؤلاء الأشخاص بسهولة، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن هذا الكارت بخطوات بسيطة سوف نتعرف عليها فيما يلي.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة

خدمات صحية:

تشمل التأمين الصحي الشامل، والخدمات العلاجية والتأهيلية، والأدوية المجانية، والرعاية المنزلية.

خدمات تعليمية:

تشمل التعليم المجاني في جميع مراحل التعليم، والمنح الدراسية، والدعم التعليمي.

خدمات اجتماعية:

تشمل المساعدات المالية، وتوفير فرص العمل، ودعم الأسر الفقيرة.

خدمات ثقافية وترفيهية:

تشمل الدخول المجاني إلى المتاحف والمواقع الأثرية، والأنشطة الترفيهية المختلفة.

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عبدالله عربيمنذ 14 ساعة
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