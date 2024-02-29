استعلم عن كارتك الان.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يقوم عديد من الأشخاص بالتساؤل عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، فمن الجدير بالذكر أن هذا الكارت يقوم بالعمل على إتاحة خدمات طبية تتضمن العلاج الطبيعي وكذلك الوقاية بالإضافة إلى التشخيص وأيضا الرعاية الصحية للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يوفر لمن يحمله مميزات كثيرة، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تحصل على وظيفة لهؤلاء الأشخاص بسهولة، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن هذا الكارت بخطوات بسيطة سوف نتعرف عليها فيما يلي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

من الممكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 باتباع المواطنين الخطوات الموضحة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الآتية:

في البداية يلزم عليك الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

النقر على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

النقر على عباره استعلام كارت الخدمات المتكاملة.

كتابة الرقم القومي المتعلق بك بصورة صحيحة.

النقر على أيقونة بحث.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإشارة إلى مميزات وسمات كارت الخدمات المتكاملة، حيث إن من ضمن هذه المميزات جميع ما يلي:

الشخص من حقه التعيين بمعدل 5% من الأشخاص الذين يعملون بمختلف الوظائف الحكومية.

كذلك أن الكارت يوفر الخدمات التعليمية.

كما أنه يوفر أيضا الخدمات التدريبية الملائمة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

كذلك أن الكارت يتيح مواصلات مجانيه.

هذا بجانب أن من مميزات كارت الخدمات المتكاملة أيضًا التي يوفرها للمستفيدين منه الإعفاء الضريبي.

الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة

خدمات صحية:

تشمل التأمين الصحي الشامل، والخدمات العلاجية والتأهيلية، والأدوية المجانية، والرعاية المنزلية.

خدمات تعليمية:

تشمل التعليم المجاني في جميع مراحل التعليم، والمنح الدراسية، والدعم التعليمي.

خدمات اجتماعية:

تشمل المساعدات المالية، وتوفير فرص العمل، ودعم الأسر الفقيرة.

خدمات ثقافية وترفيهية:

تشمل الدخول المجاني إلى المتاحف والمواقع الأثرية، والأنشطة الترفيهية المختلفة.