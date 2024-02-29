اقتصاد
قبل شهر رمضان.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار السمك اليوم 28 فبراير 2024 في مصر بالأسواق
العديد من المواطنين نجد أنهم يبحثون عن أسعار السمك اليوم في مصر، ففي الحقيقة أن أسعاره تباينت في جميع أنواعه البلطي والفيليه، والكابوريا، وغيرهم من الأنواع الأخرى، وفيما يلي سنقوم بتوضيح أسعاره بالتفصيل اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024م.
أسعار السمك اليوم
ارتفعت أسعار السمك اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، فقد سجل ما يلي:
- سجل سعر السمك البلطي الكبير اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 ما يقرب من حوالي 74و82 جنيها مصريًا للكيلو.
- كما أن سعر السمك البلطي الوسط، سجل اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 ما يقرب من حوالي 67 و73 جنيهًا مصريًا.
- كذلك وصل سعر السمك البلطي الأسواني، اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 30 إلى 70 جنيهًا مصريًا.
- هذا بجانب أن سعر السمك الفيليه البلطي المجمد سجل اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 ما يقرب من حوالي 50 و250 جنيهًا مصريًا.
- كما أن سعر السبيط، كاليماري سجل اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 ما يقرب من حوالي 180 إلى 400 جنيهًا مصريًا.
- كذلك أن سعر سمك موسى بلغ اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 حتى ما يقرب من حوالي 180 إلى 400 جنيهًا مصريًا.
- كما أن سعر الكابوريا وصل اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 40 إلى 230 جنيهًا مصريًا.
سعر سمك المكرونة اليوم
ارتفع سعر سمك المكرونة اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، حتى سجل التالي:
- سجل سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 ما يقرب من حوالي 65و115 جنيها.
- كما أن سعر سمك المكرونة خليجي، وصل اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 65 إلى 85 جنيهًا مصريًا.
- كذلك أن سعر مكرونة مجمدة وصل اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024 لما يقرب من حوالي 30 إلى 50 جنيهًا مصريًا.
أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم
وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم، تراوح سعر جمبري جامبو من 540 إلى 600 جنيه، كيلو جمبري طازج متوسط الحجم من 320 إلى 420 جنيهًا، كيلو جمبري كبير الحجم من 430 إلى 510 جنيهات، كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا، سعر كيلو جمبري طازج صغير من 95 إلى 245 جنيهًا.