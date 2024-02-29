قبل شهر رمضان.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار السمك اليوم 28 فبراير 2024 في مصر بالأسواق

العديد من المواطنين نجد أنهم يبحثون عن أسعار السمك اليوم في مصر، ففي الحقيقة أن أسعاره تباينت في جميع أنواعه البلطي والفيليه، والكابوريا، وغيرهم من الأنواع الأخرى، وفيما يلي سنقوم بتوضيح أسعاره بالتفصيل اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024م.

أسعار السمك اليوم ارتفعت أسعار السمك اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، فقد سجل ما يلي: