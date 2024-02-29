اقتصاد

قبل شهر رمضان.. مفاجئة غير متوقعة في أسعار السمك اليوم 28 فبراير 2024 في مصر بالأسواق

عبدالله عربيمنذ 14 ساعة
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أسعار السمك اليوم
أسعار السمك اليوم

العديد من المواطنين نجد أنهم يبحثون عن أسعار السمك اليوم في مصر، ففي الحقيقة أن أسعاره تباينت في جميع أنواعه البلطي والفيليه، والكابوريا، وغيرهم من الأنواع الأخرى، وفيما يلي سنقوم بتوضيح أسعاره بالتفصيل اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024م.

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عبدالله عربيمنذ 14 ساعة
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