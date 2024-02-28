تكنولوجيا

أرخص موبيل في كل الدول العربية.. سعر” Redmi 12C” الخيار الاقتصادي الأمثل بمواصفات مذهلة 

سعر ومصفات " Redmi 12C"

رودي مصطفىمنذ 3 أيام
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أرخص موبيل في كل الدول العربية.. سعر" Redmi 12C" الخيار الاقتصادي الأمثل بمواصفات مذهلة 

في هذه الأيام، يتزايد الطلب على الهواتف الذكية التي تجمع بين الكفاءة والتكلفة المنخفضة، يأتي هاتف Redmi 12C كنجم جديد يضيء سماء التكنولوجيا بمواصفاته المتقدمة وسعره الذي لا يقبل المنافسة، مع تجهيزه بذاكرة رام بسعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت في لونه الأنيق رمادي جرافيت، يعد Redmi 12C بشريحتين الخيار الأمثل لمن يبحثون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم اليومية دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ باهظة، لذلك سوف نعرض سعره في بعض الدول العربية وأهم مواصفاتة.

مواصفات هاتف ريدمي 12C

يعرف هاتف Redmi 12C بكونه الخيار الأمثل للمستخدمين الباحثين عن تجربة تكنولوجية متقدمة دون تجاوز الميزانية، بتصميمه الأنيق بلون جرافيت غراي ومواصفاته القوية التي تشمل شريحتي اتصال ونظام التشغيل Android 12.0، يقدم هذا الجهاز تجربة استخدام سلسة في التنقل بين التطبيقات والألعاب، مع دعمه لشبكة 4G وتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية واي فاي، يضمن Redmi 12C اتصالًا موثوقًا وسريعًا، شاشته الكبيرة بحجم 6,53 بوصة توفر عرضًا واضحًا وممتعًا للمحتوى المرئي.

المواصفاتالوصف
اسم العلامة التجاريةريدمي
اسم الموديلريدمي 12C – رمادي جرافيت
نظام التشغيلAndroid 12.0
التكنولوجيا الخلوية4G
سعة تخزين الذاكرة32 غيغابايت
تكنولوجيا الاتصالUSB
اللونجرافيت غراي
حجم الشاشة6,53 بوصة
تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكيةواي فاي
ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة3 غيغابايت

مزايا إضافية لهاتف Redmi 12C

يبرز هاتف Redmi 12C بمجموعة من الميزات التقنية الفائقة التي تضمن تجربة استخدام ممتازة للمستخدمين، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن الجودة والأداء العالي بسعر اقتصادي.

  • نوع البطارية، ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة.
  • منفذ الشحن Micro USB.
  • المعالج Helio G85 من MediaTek.
  • واجهة المستخدم MIUI 13 المعتمدة على Android 12.
  • محتويات العبوة شاحن، وكابل USB.
  • يتوفر معيار مقاومة المياه.
  • شاشة LCD بسطوع 500 وحدة مضيئة لكل بيكسل.
  • التكنولوجيا الخلوية 4G.
  • تكنولوجيا الاتصال USB، واي فاي.
  • اللون جرافيت غراي.
  • حجم الشاشة 6,53 بوصة.
  • ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)3 غيغابايت.
  • سعة التخزين الداخلية، 32 غيغابايت.

سعر ومصفات " Redmi 12C"

أسعار هاتف Redmi 12C في الأسواق العربية

الأسعار الرسمية لهاتف Redmi 12C بمختلف النسخ والمواصفات في مصر، السعودية، والإمارات.

الدولةالنسخةالسعر
مصر32 جيجا + 3 جيجا رام3,999 جنيه
64 جيجا + 3 جيجا رام4,700 جنيه
128 جيجا + 4 جيجا رام5,500 جنيه
128 جيجا + 6 جيجا رام (صنع في مصر)5,900 جنيه
السعودية64 جيجا + 3 جيجا رام280 ريال
128 جيجا + 4 جيجا رامحوالي 430 ريال
الإمارات128 جيجا + 4 جيجا رامحوالي 350 درهم
128 جيجا + 6 جيجا رام380 درهم
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رودي مصطفىمنذ 3 أيام
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