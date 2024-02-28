أرخص موبيل في كل الدول العربية.. سعر” Redmi 12C” الخيار الاقتصادي الأمثل بمواصفات مذهلة 

في هذه الأيام، يتزايد الطلب على الهواتف الذكية التي تجمع بين الكفاءة والتكلفة المنخفضة، يأتي هاتف Redmi 12C كنجم جديد يضيء سماء التكنولوجيا بمواصفاته المتقدمة وسعره الذي لا يقبل المنافسة، مع تجهيزه بذاكرة رام بسعة 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت في لونه الأنيق رمادي جرافيت، يعد Redmi 12C بشريحتين الخيار الأمثل لمن يبحثون عن هاتف ذكي يلبي احتياجاتهم اليومية دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ باهظة، لذلك سوف نعرض سعره في بعض الدول العربية وأهم مواصفاتة.

مواصفات هاتف ريدمي 12C

يعرف هاتف Redmi 12C بكونه الخيار الأمثل للمستخدمين الباحثين عن تجربة تكنولوجية متقدمة دون تجاوز الميزانية، بتصميمه الأنيق بلون جرافيت غراي ومواصفاته القوية التي تشمل شريحتي اتصال ونظام التشغيل Android 12.0، يقدم هذا الجهاز تجربة استخدام سلسة في التنقل بين التطبيقات والألعاب، مع دعمه لشبكة 4G وتكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية واي فاي، يضمن Redmi 12C اتصالًا موثوقًا وسريعًا، شاشته الكبيرة بحجم 6,53 بوصة توفر عرضًا واضحًا وممتعًا للمحتوى المرئي.

المواصفات الوصف اسم العلامة التجارية ريدمي اسم الموديل ريدمي 12C – رمادي جرافيت نظام التشغيل Android 12.0 التكنولوجيا الخلوية 4G سعة تخزين الذاكرة 32 غيغابايت تكنولوجيا الاتصال USB اللون جرافيت غراي حجم الشاشة 6,53 بوصة تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية واي فاي ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة 3 غيغابايت

مزايا إضافية لهاتف Redmi 12C

يبرز هاتف Redmi 12C بمجموعة من الميزات التقنية الفائقة التي تضمن تجربة استخدام ممتازة للمستخدمين، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن الجودة والأداء العالي بسعر اقتصادي.

نوع البطارية، ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة.

منفذ الشحن Micro USB.

المعالج Helio G85 من MediaTek.

واجهة المستخدم MIUI 13 المعتمدة على Android 12.

محتويات العبوة شاحن، وكابل USB.

يتوفر معيار مقاومة المياه.

شاشة LCD بسطوع 500 وحدة مضيئة لكل بيكسل.

التكنولوجيا الخلوية 4G.

تكنولوجيا الاتصال USB، واي فاي.

اللون جرافيت غراي.

حجم الشاشة 6,53 بوصة.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)3 غيغابايت.

سعة التخزين الداخلية، 32 غيغابايت.

أسعار هاتف Redmi 12C في الأسواق العربية

الأسعار الرسمية لهاتف Redmi 12C بمختلف النسخ والمواصفات في مصر، السعودية، والإمارات.