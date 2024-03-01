“منحة الــ 1000 جنية”.. لينــك وشروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 + الفئات المستحقة للحصول علي المنحة

قامت وزارة القوى العاملة بفتح باب التقديم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنية لعام 2024، تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتوفير حماية للأفراد الذين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية والتقلبات الاقتصادية الحادة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يحتاج العمال غير المنتظمين إلى الدعم، ولذلك تم منحهم منحة كجزء من خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عنهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

نحن نسعى إلى تقديم كافة المعلومات المتعلقة بمنحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه لعام 2024، بما في ذلك الخطوات التي يجب اتبعها لعملية التسجيل في المنحة هنا:

أولا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنا.

إنشاء حساب جديد للمواطن على المنصة باستخدام رقم الهوية الوطنية.

قم بالضغط على أيقونة تسجيل العمالة الغير منتظمة.

قم بإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة وملئ الفراغات الموجودة .

تحقق من صحة المعلومات المدونة في البيان وتجنب تقديم معلومات غير دقيقة.

ثم قم بالضغط على تسجيل.

عند الحاجة للاستفسار مجددا عن الطلب أو التحقق من التسجيل، انقر على زر الاستعلام عن منحة العمالة وليس على زر تسجيل العمالة.

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة

سوف نقدم الفئات المستحقة للاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة التي تقدمها الحكومة:

العمال الذين يمارسون أعمال حرفية مثل الباعة الجائلين والسباكة والميكانيكيون والنجارون.

الشيوخ العاملون في دور تحفيظ القرآن الكريم.

الذين يشاركون بالترتيل في الكنائس كالمقدسون وغيرهم.

الذين لا يعملون لدى أي جهة حكومية أو خاصة، ويمارسون العمل الحر غير القابل للتنظيم ولا يحصلون على دخل ثابت.

العمال الذين يشتغلون في الترحيل.

الأشخاص الذين يملكون قطعة أرض زراعية تقل عن فدان، الفلاحون أنفسهم أو أي شخص يعمل معهم في الزراعة.

شروط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط الصارمة للتقديم على المنحة الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، نظراً للإقبال الكبير من المهتمين بالحصول عليها، بهدف ضمان وصول الدعم لأولئك الذين يحتاجون إليه، وفيما يلي تفاصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه المنحة: