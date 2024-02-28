“خلي العيال تهيص بأفضل باقة من أغاني الأطفال بجودة HD” .. نزلي تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2024

تعد قناة كراميش واحدة من القنوات التلفزيونية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، حيث تأسست القناة بهدف تقديم تجربة ممتعة وتعليمية للصغار، كما تركز على تقديم برامج ومسلسلات ترفيهية آمنة ومناسبة لجميع الأعمار، وتقوم بتقديم محتوى غني ومتنوع يشمل الرسوم المتحركة، الألعاب، الأغاني الهادفة، وبرامج تعليمية مسلية، كما يتم اختيار المحتوى بعناية ليناسب اهتمامات واحتياجات الأطفال في مختلف المراحل العمرية بجودة عالية وواضحة.

تردد قناة كراميش الجديد

للاستمتاع ببرامج ومحتوى قناة كراميش، يُمكنك ضبط القناة عبر العرب سات أو النايل سات باستخدام الترددات التالية:

من خلال القمر الصناعي العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

من خلال القمر الصناعي النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

تثبيت تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

يمكنك ضبط جهاز الريسيفر الخاص بك بسهولة لاستقبال قناة كراميش من خلال اتباع الخطوات التالية.