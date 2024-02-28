تردد القنوات
“خلي العيال تهيص بأفضل باقة من أغاني الأطفال بجودة HD” .. نزلي تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2024
تعد قناة كراميش واحدة من القنوات التلفزيونية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، حيث تأسست القناة بهدف تقديم تجربة ممتعة وتعليمية للصغار، كما تركز على تقديم برامج ومسلسلات ترفيهية آمنة ومناسبة لجميع الأعمار، وتقوم بتقديم محتوى غني ومتنوع يشمل الرسوم المتحركة، الألعاب، الأغاني الهادفة، وبرامج تعليمية مسلية، كما يتم اختيار المحتوى بعناية ليناسب اهتمامات واحتياجات الأطفال في مختلف المراحل العمرية بجودة عالية وواضحة.
تردد قناة كراميش الجديد
للاستمتاع ببرامج ومحتوى قناة كراميش، يُمكنك ضبط القناة عبر العرب سات أو النايل سات باستخدام الترددات التالية:
من خلال القمر الصناعي العرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11390.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
من خلال القمر الصناعي النايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11430.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: HD.
تثبيت تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية
يمكنك ضبط جهاز الريسيفر الخاص بك بسهولة لاستقبال قناة كراميش من خلال اتباع الخطوات التالية.
- النقر على كلمة “القائمة” الظاهرة أمامك.
- افتح القائمة على الشاشة للوصول إلى الإعدادات.
- قم بالتوجه إلى خيار “تنزيل وإضافة تردد” أو أي خيار يشير إلى إضافة تردد جديد.
- اختر “التثبيت اليدوي”.
- حدد القمر الصناعي المناسب.
- أدخل التردد المقدم لقناة كراميش.
- اختيار الاستقطاب ومعدل الترميز وفقا للقمر الصناعي.
- بعد ذلك، اضغط على زر البحث للبحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل.
- عند الانتهاء من البحث، قد يظهر لك قائمة بالقنوات المتاحة، ابحث عن قناة كراميش.
- اختر “أوك” لتثبيت القناة على التلفزيون.