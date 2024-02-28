استعلم الآن.. Link التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت 2024 من الهيئة العامة للقوى العاملة

ينتظر الكثير من المواطنين الكويتين فتح باب التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت 2024، حيث يتم صرف بدل البحث عن عمل في الكويت للمتقدمين، وذلك بعد إحضار كافة المستندات المطلوبة عند التقديم، ومن ثم يشترط أن يكونوا مسجلين للبحث عن عمل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، أو ديوان الخدمة المدنية، وأن يكون قد مر 6 أشهر على تسجيلهم، وكذلك أيضًا تحقيق كافة شروط التسجيل في البحث عن الوظائف.

كيفية التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت 2024

يتم التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت 2024، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم تجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

كما يمكنك الانتقال إلى خدمة حجز موعد على منصة متى.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على رابط موقع الخدمة.

وذلك بعد إتمام عملية تسجيل الدخول إلى المنصة.

قم باختيار البحث عن الخدمات من القائمة الجانبية للموقع.

ومن ثم النقر على تصنيف الخدمات للهيئة العامة للقوى العاملة.

ثم بعد ذلك قم باختيار خدمة دعم العمالة.

ومن ثم يتم تحديد خدمة بدل البحث عن عمل من بين الخدمات المتوفرة.

وبعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم.

وكذلك اختيار الفرع المناسب للمتقدم.

ومن ثم يتم تحديد تاريخ وساعة الحجز ضمن المواعيد المتاحة في المركز.

ثم قم بالنقر على خيار الحجز، ومن ثم تأكيد الحجز.

كما يمكنك الاحتفاظ بصورة عن تفاصيل الموعد أو طباعته.

وبعد ذلك قم بالتوجه إلى الفرع المختار وفق بيانات الموعد.

وكذلك أيضًا تقديم طلب الحصول على الإعانة مرفقًا بالمستندات والثبوتيات المطلوبة.

كما يتم دراسة طلب المتقدم والتأكد من تحقيقه لشروط العمل ومتطلبات الإعانة.

حالات إيقاف البحث عن عمل في الكويت 2024

يوجد بعض الحالات التي يتم من خلالها إيقاف البحث عن فرصة عمل في الكويت، ومن هذه الحالات ما يلي: