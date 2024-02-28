موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح على قناة TRT 1

يهتم عدد كبير من عشاق الدراما التركية بالتعرف على موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح، حيث أصبحت الأعمال التاريخية لها نصيب الأسد من المشاهدات خاصة أنها تكشف عن الكثير من الحقائق والأحداث التي جرت منذ قرون إلا أنها سوف تظل محور اهتمام وبحث الكثير من المشاهدين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عرض المسلسل وتردد القناة الناقلة ……

مسلسل السلطان محمد الفاتح

حيث تدور أحداث مسلسل محمد الفاتح حول قصة حياة الشاب “محمد الفاتح” الذي وصفه البعض أنه غير ناضج، وبعد وفاة والده الأمير علاء الدين يتولى محمد الحكم ويافجئ الجميع بعد مشاركته في أولى معاركه في مواجهة اورهان وصراعه الدائم في فتح القسطنطينينة، مسلسل محمد الفاتح يعد العمل التاريخي المنتظر وهو من تأليف أوزان بودور وفاتح جوار وأنس شينغونول وجيهان بوزكايا، وانتاج شركة Miray.

موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح

وقد أعلنت القناة العارضة لمسلسل السلطان محمد الفاتح إلى أنه من المقرر أن يتم عرض أولى حلقاته يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل أيضاً على قناة الفجر الجزائرية بداية من يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية…

تردد قناة TRT 1 على النايل سات

ويمكنكم استقبال تردد قناة TRT 1 والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم من خلال ادخال التردد التالي: