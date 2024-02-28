“هنا رابط التسجيل”..شروط التقديم في منفعة دعم دخل الأسرة في سلطنة عمان spf.gov.om واحسب قيمة المنفعة داخل الأسرة 2024

يعتبر التسجيل في منفعة دخل الأسرة داخل سلطنة عمان مصدر قوي للأسر، إذ يعكس اهتمام الحكومة برعاية شرائح المجتمع خاصة ذات الدخل المحدود، وتوفير الدعم المالي المستمر للأسر التي تحتاج إليه، كما تعكس هذه المبادرة التزام السلطنة بمبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن.

شروط التسجيل في منفعة دعم دخل الأسرة

تحدد صندوق الحماية الاجتماعية العماني شروطًا من أجل التسجيل في المنفعة.

أن يكون مقدم الطلب من جنسية عمانية.

يُسمح لأرملة غير عمانية، التي تحمل أبناء عمانيين، بتقديم طلب بشرط أن تكون مقيمة في عمان بعد وفاة الزوج.

يجب أن يكون دخل الأسرة الإجمالي، الذي يشمل الدخل المكافئ أقل من المستوى المستهدف.

يلزم تسجيل جميع الدخول والأصول عند تقديم طلب منفعة دعم دخل الأسرة.

يجب أن يكون هناك حساب مصرفي شخصي.

قيمة المنفعة بداخل كل أسرة

توفر صندوق الحماية الاجتماعية في عمان دعمًا ماليًا يتناسب مع حجم الأسرة، حيث يتم تحديد قيمة منفعة دعم دخل الأسرة وفقًا لعدد أفرادها.

شخص واحد: 115.000 ريال عماني.

2 أفراد: 162.635 ريال عماني.

3 أفراد: 199.186 ريال عماني.

4 أفراد: 230.000 ريال عماني.

5 أفراد: 257.148 ريال عماني.

6 أفراد: 281.691 ريال عماني.

7 أفراد: 304.261 ريال عماني.

8 أفراد: 325.269 ريال عماني.

9 أفراد: 345.000 ريال عماني.

10 أفراد: 363.662 ريال عماني.

11 أفراد: 381.412 ريال عماني.

12 أفراد: 398.372 ريال عماني.

13 أفراد: 414.638 ريال عماني.

14 أفراد: 430.291 ريال عماني.

15 أفراد: 445.393 ريال عماني.

رابط التسجيل في منفعة دعم دخل الأسرة