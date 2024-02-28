مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60 مترجمة بجودة hd قصة عشق

يبحث الكثير من المتابعين عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60، وهو من المسلسلات التركية الذي نجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف الدول العربية وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل، يجب العلم أنه تم إطلاق المسلسل لأول مرة في عام 2022، وتم عرض الموسم الثاني منه في أواخر عام 2023، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تفاصيل الحلقة الجديدة والقنوات الناقلة للمسلسل.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 60 موقع قصة عشق

تدور أحداث المسلسل حول شخصية فريد والذي كان يعيش طوال حياته في الولايات المتحدة الأمريكية وعندما يعود إلى اسطنبول سوف يجد أن جده قرر عقد زواجه من سيران، ولكن بعد أن يتم الزواج سوف تكتشف سيران بأن فريد لديه حبيبة أخرى والتي تدعى بيلين، ومع تصاعد الأحداث سوف تظهر بيلين وهي حامل وأن الطفل هو ابن فريد مما يجعل سيران تريد الطلاق من فريد، ومن المقرر أن الحلقات الجديدة سوف تشهد الكثير من التحديات والصراعات.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف

يتم عرض المسلسل باللغة التركية على قناة ستار تي في وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، ويعرض في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، بينما يعرض في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، ويعرض أيضا على قناة MBC 4 من الأحد للخميس في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

تردد قناة MBC 4 على القمر نايل سات

التردد: 12328.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة Star TV على القمر نايل سات