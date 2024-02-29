“وزارة العمل” زيادة لـ 500 ألف دينار على رواتب العمال المتقاعدين.. أعرف التفاصيل

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أحمد الأسدي، عن زيادة الحد الأدنى لجميع رواتب العمال المتقاعدين ليصل إلى 500 ألف دينار عراقي، مشيرًا إلى أن المستفاد من هذه الزيادة نحو 5% عامل داخل جميع محافظات العراق من نحو 6 ملايين، فضلاً عن أن هذه الزيادة جاءت في سبيل توفير حياة كريمة وملائمة لشريحة كبيرة من المواطنين في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

زيادة رواتب العمال المتقاعدين إلى 500 ألف دينار عراقي

وأوضح الأسدي، أن الحكومة العراقية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير كل سُبل الدعم التي يحتاج إليه العديد من المواطنين داخل محافظات العراق، مؤكدًا أن الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين ارتفع من 400 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار عراقي، مضيفًا أن الوزارة تمضي في تحقيق الزيادة والاستقرار المالي برواتب العمال المضمونين، وحتى يحصل عليها شريحة كبيرة من المواطنين.

الاستفادة من فائض الأموال داخل العراق

ونبه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بضرورة تفعيل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من فائض الأموال واستثمارها بصورة واضحة وصحيحة، فضلاً عن أن هناك لجنة عُليا لتعمل على دراسة المشاريع الاستثمارية في إطار زيادة أموال الصندوق، وأفاد بأن أحد المعايير التي تؤدي إلى نجاح المشاريع هو الإخلاص في العمل عبر إقامة العديد المشاريع الناجحة عقب تطبيق مجموعة من الأفكار والعمل على دراستها.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

يمكن الإستعلام عن رواتب الموظفين في دولة العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية.

إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية.

ومن ثم يُرجى التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب الموظفين.

ليتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالموظف.

وعليه سيتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

يذكر أن رواتب المتقاعدين، سيتم توزيعها غدًا الخميس الموافق 29 من شهر فبراير 2024، حتى يتمكن جميع المستفيدين من الحصول على رواتبهم دون أدنى مشاكل.