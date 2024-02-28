حالًا الحق احجز بسرعة nid-moi.gov.iq.. رابط حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024 والشروط والمطلوبة

يعتني كثير من المواطنين بالوصول إلى رابط حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024، وكذلك أسهل طريقة يتم عن طريقها حجز تلك البطاقة، إذ إنها واحدة من الوثائق الرسمية التي تشغل بال الأشخاص في تلك الفترة الجارية، فمن الممكن أن يتم حجز تلك البطاقة عن طريق الموقع الإلكتروني الذي يتبع الشؤون المتعلقة بالبطاقة بالعراق، والتي تعتبر واحدة من الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها من جانب الدولة العراقية للمواطنين، وفيما يلي سوف نرفق لكم كل ما يخص حجز تلك البطاقة.

رابط حجز البطاقة الوطنية في العراق 2024

يعتبر حجز البطاقة الوطنية بدولة العراق من أبرز ما يهتم به الأشخاص في تلك الفترة الجارية بدولة العراق، فمن الممكن أن يتم حجزها عن طريق واحدة من المواقع الإلكترونية التي تقوم الحكومة العراقية بتقديم الخدمات المتعلقة بها عن طريقها وفيما يلي خطوات الحجز:

في البداية يتم الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الذي يتعلق بالشؤون المتعلقة بالبطاقة بدولة العراق من هنا.

النقر على أيقونة حجز موعد انتقاء نوع البطاقة.

كتابة كل البيانات اللازمة بصورة صحيحة.

انتقاء المحافظة وأيضًا المنطقة.

تحديد الوقت الذي يتلاءم معك.

النقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط حجز البطاقة الوطنية في العراق

توجد مجموعة من الشروط والمعايير اللازمة لحجز البطاقة الوطنية بدولة العراق من ضمنها ما يلي: