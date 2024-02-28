“ثبتها الآن واستمتع بالبرامج الترفيهية” .. تردد قناة الصحراء الجديد 2024 Al Sahraa على القمر الصناعي نايل وعرب سات

تأسست قناة الصحراء العربية السعودية منذ سنوات طويلة، ونجحت في تقديم باقة متنوعة من أفضل البرامج الترفيهية المميزة، جاذبة العديد من المشاهدين في المملكة، كما يبدي الكثير من المواطنين في السعودية اهتمامًا كبيرًا في البحث عن تردد القناة الجديد، ومن خلال تلك المقالة سوف نستعرض التردد الجديد لقناة الصحراء 2024 على النايل سات والعرب سات.

ترد قناة الصحراء الجديد 2024

إليكم ترددات قناة الصحراء على الأقمار الصناعية.

التردد 1 على النايل سات

التردد: 12207.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

التردد 2 على النايل سات

التردد: 11033.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

التردد 3 على النايل سات

التردد: 12398.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

عرب سات

التردد: 12130.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

كيفية تنزيل القناة على التلفزيون

لتثبيت قناة الصحراء على جهاز الرسيفر الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية.