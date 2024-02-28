“الفراخ بتفرح قلوب الشعب المصري” .. تراجع في اسعار الفراخ اليوم الاربعاء 28 فبراير.. قومي اشتري وخزني لرمضان..!!

تعتبر أسعار الدواجن من القضايا الحيوية التي تشغل بال العديد من الأفراد، فهي تمثل مصدرا اساسيا للبروتين والطاقة في عدة ثقافات عبر العالم، ومع ارتفاع أسعار اللحوم الأخرى، يتجه الكثيرون نحو البحث عن تكلفة الدواجن، بما في ذلك الدواجن الطازجة والمجمدة، لتلبية احتياجاتهم الغذائية المتنوعة، في هذا السياق سوف نقوم بتحليل أسعار الدواجن اليوم وتأثير العوامل المختلفة على تلك الأسعار.

اسعار الدواجن

في البداية، يجب أن نلاحظ أن اسعار الفراخ تتأثر بالعديد من العوامل مثل العرض والطلب، وتكلفة الإنتاج، والأحداث السياسية والإقتصادية، والظروف الجوية، والصرف الصحي، وغيرها من العوامل المؤثرة، على سبيل المثال قد ترتفع اسعار الفراخ في فترات الأعياد والمناسبات الدينية نظراً للإقبال الكبير على شراء اللحوم في هذه الفترات، وأيضاً قد يؤدي ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة تكاليف العلف والمواد الخام إلى زيادة اسعار الفراخ.

اسعار الفراخ اليوم الاربعاء

تم تسجيل أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم بين نطاق 87 إلى 88 جنيه، بينما تتراوح أسعارها في الأسواق بين 106 و 108 جنيهات، حسب المنطقة الجغرافية.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت أسعار الدواجن البلدي 140 جنيه، مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيه.

فيما يتعلق بأسعار الدواجن الحمراء والساسو، فقد استقرت عند حوالي 103 و 104 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فقد سجلت 79 جنيه، وبلغ سعر البيع للمستهلك 88 جنيه.

اسعار البيض اليوم