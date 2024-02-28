بعد تصريح “الرياض عاصمة الفن” … الفنان السعودي محمد هنيدي يثير الجدل في مصر

أثار الفنان السعودي محمد هنيدي جدلاً واسعاً خلال تواجده في إحدى ليالي مسرحيته الجديدة” رمضان سكول ميوزيكال” التي يتم عرضها بموسم الرياض بمنطفة “بوليفارد سيتي”،حيث صرح الفنان محمد هنيدي على أثناء تواجده على خشبة المسرح أن الرياض أصبحت عاصمة الفن والمسرح بدون وجود أي منافس”.، ويشارك هنيدي في المسرحية الجديدة والذي يظهر فيها بدور شخصية الأستاذ رمضان أبو العلمين حمودة” التي قدمها في فيلمه عام 2008.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية رمضان أبو العلمين حمودة، المسؤول عن ادارة مدرسة بعدما استعان به مالك المدرسة لمساعدته في إدارتها، إلا أنه يتعرض للكثير من المواقف الكوميدية، يشارك في بطولة المسرحية عدد كبير من نجوم الفن المصري ومنهم الفنانة نيرمين الفقي، ومحمد ثروت ونانسي صلاح، ومحمود حافظ .

وخلال الساعات الأخيرة تصدر اسم الفنان محمد هنيدي قوائم محركات البحث بسبب توصيفه بالفنان السعودي خلال استضافته في إحدى اللقاءات الإعلامية، وهذا ما أثار غضب الكثير من الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان الفنان الكوميدي محمد هنيدي قد أعرب عن بالغ سعادته بحصوله على الجنسية السعودية، وكان هذا في يناير الماضي وكتب يوست على حسابه الرسمي على الفيس بوك “الحمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية، شكرا للمملكة العربية السعودية”.

وكان المنتج “محمد العدل” من أوائل الشخصيات التي دافعت عن محمد هنيدي بسبب الهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب وصفه بالفنان السعودي وكتب العدل على حسابه الرسمي على الفيس بوك وكتب”صباح الخير.. هنيدى مازال مصري من إمبابة ومش هو اللي كتب الجملة اللي تحت.. وأكيد لم يُستشر.. بلاش نضحي بناسنا بالسرعة دي”.