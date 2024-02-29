جميع الاسماءPdf.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

يكثر البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق الخاصة بالوجبة الأخيرة وهي الوجبة السادسة حتى يتمكن الفرد من من معرفة نفسه هل هو من المستحقين للوجبة وهذا الدعم من الدولة أم لا، بعد إعلان الأسماء اليوم الثلاثاء 27/2/2024 ميلاديًا في مكتب الشئون الإجتماعية العراقية، ونحن سوف نوضح لكم كيفية الحصول على هذا الكشف بشكل الكتروني توفيرًا للوقت والجهد، تابع التالي.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

هناك بعض من الخطوات الذي يجب اتباعها للحصول على PDF أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق، وهذه الخطوات تتمثل في التالي:

أولاً يجب الدخول على وزارة العمل والشئون الإجتماعية.

الضغط على منصة مظلتي العراقية.

اختيار جملة “إرسال طلبي الوجبة الأخيرة” .

الضغط على اختيار الرعاية الاجتماعية.

ثم يقوم الشخص باختيار الوجبة التي يرغب في الاستفسار عنها وهي الوجبة السادسة “الاخيرة”.

ثم يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة من المتقدم بشكل صحيح.

ثم الضغط على الاستفسار حول أسماء الأشخاص المستفيدين الجدد، والانتظار لبضع ثواني معدود حيث تظهر قائمة بها جميع الأشخاص المستحقين للدعم.

ما هي شروط الحصول على الوجبة الأخيرة

يجب توافر عدد من الشروط في الأشخاص المتقدمين إلي الوجبة الأخيرة في الرعاية الإجتماعية بدولة العراق لعام 2024 ميلاديًا، ساعي من وزارة العمل والشئون الإجتماعية على توفير ظروف معيشية مناسبة للمستحقين فقط للدعم، لذلك تم وضع شروط تتمثل في النقاط التالية:

أن يكون الشخص المتقدم يتمتع بجنسية عراقية.

أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل عن 4 أفراد، بل يمكن أن يزيد.

أن يكون عمر الشخص المتقدم للحصول على الدعم يبدأ من 18 سنة حتي 60 سنة بالنسبة إلي للرجال، أما بالنسبة إلى السيدات فيبدأ العمر من 15 عام حتي 55 عام.

بالإضافة لأهمية وجود اسم المتقدم في الكشوف الخاصة بالشؤون الاجتماعية.

عدم امتلاك الشخص تأمين صحي أو اجتماعي أو أي ممتلكات باهظة.

الفئات المستهدفة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق