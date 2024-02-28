“سجل الآن في منحة 300 دينار” .. أهم شروط التسجيل في منحة تونس وما هي خطوات التقديم 2024

تعتبر منحة 300 دينار في تونس من إحدى المبادرات الهامة التي أعلنت عنها الحكومة التونسية، وتعتبر المنحة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا والمتضررة من الظروف الاقتصادية الصعبة، كما تأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء المالي عن الأسر ذات الدخل المحدود، والتي تعاني من الفقر والحاجة، وسوف نستعرض من خلال تلك المقالة عن أهم شروط التسجيل وخطوات التقديم.

شروط التقديم في منحة 300 دينار تونس

“للحصول على منحة بقيمة 300 دينار تونسي في تونس، يجب على المتقدم تحقيق الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم من التونسيين الذين حصلوا على الجنسية التونسية ويقيمون في تونس بشكل مستمر.

الدخل الشهري للشخص المستفيد أقل من 180 دينار تونسي.

أن لا يكون المتقدم موظفًا في أي وظيفة حكومية أو خاصة.

أن يكون مسجلاً مسبقًا في الوكالة التونسية للتأمينات الاجتماعية.

عدم المقدرة على تحمل تكاليف التعليم الخاص به.

يجب أن يكون المتقدم ضمن الفئات التي تم تحديدها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

رابط التسجيل في منحة تونس 300 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن إطلاق منحة مالية بقيمة 300 دينار للمواطنين في تونس، إليك أهم خطوات التسجيل.