لينك الاستعلام من هنا .. رابط وطريقة الاستعلام عن مكان الناخب في الكويت  2024 بالاسم ورقم المرور

جميع المواطنون في دولة الكويت الان يبحثون عن طريقة الاستعلام عن مكان تصويت الناخب في الكويت 2024 لكى يقوموا بالمشاركة في الانتخابات الخاصة بمجلس الأمة الكويتي، وأيضا يقوموا بواجبهم الوطني اتجاه دولتهم عن طريقة المشاركة في الانتخابات، ولكى تسهل عليهم الدولة الاستعلام قامت وزارة الداخلية الكويتية هذا الاستعلام بشكل إلكتروني وفي هذا المقال سوف نوضح طرق الاستعلام وخطوات الاستعلام.

الاستعلام عن مكان تصويت الناخب في الكويت2024

أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية الاستعلام عن مكان التصويت في الكويت 2024 عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية الكويتية، أو من خلال التطبيق الحكومي سهل والذى أطلقته وزارة الداخلية الكويتية تسهيلا على الشعب الكويتي لمعرفة كل فرد مكان لجنته الانتخابية بكل سهولة دون اللجوء إلى اى مكان، بل ينتهى الأمر بإدخال رقم الهوية الالكتروني ثم يظهر أمام المواطن مكان لجنته الانتخابية

خطوات الاستعلام عن مكان تصويت الناخب في الكويت 2024

هناك مجموعة من الخطوات يجب على كل مواطن إتباعها لكى يقوم بالاستعلام عن مكان تصويته ويقوم بتأدية واجبه الوطني على أكمل وجه وهذه الخطوات تتمثل في التالي:

الدخول على المنصة الخاصة بالاستعلام عن التصويت.

ثم يقوم الفرد بالضغط على الرابط المتاح على الموقع .

ثم يقوم الفرد بالدخول على حسابه المسجل في بشكل مسبق و إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

واذا كان الفرد لم يسبق له أنه سجل في حساب فيمكنه عمل حساب جديد بكل سهولة.

وذلك عن طريق إدخال بيانات الشخصية لهذا الفرد.

ثم إرسال كود التأكيد بيانات الفرد يلزم إدخاله عند تسجيل الدخول.

ثم يقوم الفرد بالضغط على الاستعلام عن مكان الانتخاب.

وإدخال البيانات المطلوبة.

ثم تظهر لك نتيجة الاستعلام بالمكان الخاص بانتخاب والفرد.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي شرحنا من خلاله كيفية استخدام رابط الاستعلام عن مكان تصويت الناخب في الكويت في استخراج مكان تصويت الناخب الكويتي مع إرفاق الرّابط المخصص بالاستعلام عن بيانات القيد الانتخابي في الكويت.