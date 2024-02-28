“سعر الحديد تراجع يولاد”.. تراجع في اسعار الحديد اليوم الاربعاء 28 فبراير.. هتبني ليك ولعيالك..!!

اسعار الحديد هي أحد المواضيع الاقتصادية التي يهتم بها العديد من الأشخاص في مجتمعنا، حيث يعتبر الحديد من العناصر الأساسية في البناء وصناعة السيارات والعديد من الصناعات الأخرى، وبالتالي فإن متابعة أسعار الحديد يعتبر أمرا هام لكل من يعمل في هذه الصناعات أو يرغب في الاستثمار فيها، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري للتعرف على المزيد من التفاصيل.

اسعار الحديد

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل منها العرض والطلب، والتغيرات في سعر الدينار أو الدولار، والمواسم الزراعية، وأحداث سياسية واقتصادية عالمية، ولهذا السبب فإن أسعار الحديد لا تكون ثابتة وقد تتغير بشكل مستمر، في الأيام الأخيرة شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا نتيجة لعدة عوامل منها زيادة الطلب على الحديد في السوق، وتقييم العملات الأجنبية، وانخفاض مخزونات الحديد في بعض البلدان، وبالتالي فإنه من المهم متابعة تلك التغيرات والتأثيرات على أسعارالحديد.

اسعار الحديد اليوم الاربعاء

تم تسجيل سعر الطن من الحديد الاستثماري بمبلغ 52256 جنيها، مسجلا انخفاضا بقيمة 1965 جنيها.

سجل سعر الطن من حديد عز بمبلغ 55343 جنيها، مسجلا انخفاضا بقيمة 1805 جنيهات.

سجل سعر الطن من حديد السويس للصلب نحو 53.520 جنيه.

سجل سعر الطن من حديد بشاي نحو 54 ألف جنيه.

سجل سعر الطن من حديد المراكبي نحو 53520 جنيها.

سجل سعر الطن من حديد المصريين نحو 49920 جنيها.

أما أسعار الحديد عالميًا اليوم فهي كالتالي