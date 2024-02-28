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مواصفات هاتف Xiaomi 14 الجديد وأهم مميزاته وسعره
دليل شامل عن هاتف Xiaomi 14 الجديد ومواصفاته
تعود شركة شاومي الصينية لتبهرنا مرة أخرى بإطلاقها لهاتف Xiaomi 14 الجديد، الذي كشفت عنه خلال فعاليات MWC في برشلونة. قد تم طرح الهاتف في السوق الصينية، مع الترقب لإتاحته على الصعيد العالمي، أكدت الشركة على أنها زودت الهاتف بتقنيات وخصائص متقدمة تضعه في صدارة المنافسة ضمن فئة الهواتف الذكية، يتميز الهاتف بشاشة أموليد بحجم 6.36 إنش، ما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية.
مواصفات هاتف Xiaomi 14 الجديد
تقدم مواصفات هاتف Xiaomi 14 الجديد هاتفًا قويًا ومتطورًا يتمتع بعدة مزايا تقنية مثل الشاشة عالية الجودة، الكاميرا المتطورة، الأداء القوي، والمقاومة للماء والغبار، فيما يلي جدول يوضح أهم تلك المواصفات:
أهم مميزات هاتف Xiaomi 14 الجديد
- التصميم الخاص به أنيق، وحجمه مثالي، والخامات ذات جودة عالية.
- حصل على شهادة IP68 لخاصية مقاومة الماء والغبار .
- الكاميرا الخلفية دقتها عالية.
- يمنح مستخدميه تجربة صوتية رائعة، بفضل سماعات الهاتف ذات نوع استريو.
- إمكانية شحن الهاتف في وقت قياسي نتيجة قدرته التي وصلت إلى 90 واط.
- الأداء القوي السريع.
- الشاشة كبيرة وتوضح الألوان بشكل جيد.
أسعار هاتف Xiaomi 14 الجديد
أسعار هاتف شاومي Xiaomi 14 الجديد تختلف تبعًا لاختلاف النسخة المشتراة، وجاءت الأسعار متمثلة فيما يلي:
|النسخة
|السعر
|256 جيجا مع رام 8 جيجا
|650 دولار
|256 جيجا مع رام 12 جيجا
|700 دولار
|512 جيجا مع رام 16 جيجا
|800 دولار
|1 تيرابايت مع رام 16 جيجا
|900 دولار