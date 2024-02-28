تكنولوجيا

مواصفات هاتف Xiaomi 14 الجديد وأهم مميزاته وسعره

دليل شامل عن هاتف Xiaomi 14 الجديد ومواصفاته

rabab ahmedمنذ يوم واحد
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هاتف Xiaomi 14 الجديد
هاتف Xiaomi 14 الجديد

تعود شركة شاومي الصينية لتبهرنا مرة أخرى بإطلاقها لهاتف Xiaomi 14 الجديد، الذي كشفت عنه خلال فعاليات MWC في برشلونة. قد تم طرح الهاتف في السوق الصينية، مع الترقب لإتاحته على الصعيد العالمي، أكدت الشركة على أنها زودت الهاتف بتقنيات وخصائص متقدمة تضعه في صدارة المنافسة ضمن فئة الهواتف الذكية، يتميز الهاتف بشاشة أموليد بحجم 6.36 إنش، ما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية.

مواصفات هاتف Xiaomi 14 الجديد

تقدم مواصفات هاتف Xiaomi 14 الجديد هاتفًا قويًا ومتطورًا يتمتع بعدة مزايا تقنية مثل الشاشة عالية الجودة، الكاميرا المتطورة، الأداء القوي، والمقاومة للماء والغبار، فيما يلي جدول يوضح أهم تلك المواصفات:

المواصفةالتفاصيل
الشاشةLTPO AMOLED بقياس 6.73 بوصة
الكاميرا الخلفيةثلاثية بدقة 50 ميجا بكسل
الرامتبدأ من 8 جيجا بايت وتصل إلى 16 جيجا بايت
الأبعاد152.8×71.5×8.2 سنتيمتر
الوزنيتراوح بين 188 و 193 جرام
الخامات المستخدمةالزجاج أو الجلد مع إطار ألمنيوم
الشبكات2G،3G،4G،5G
المقاومةمقاوم للماء والغبار لمدة نصف ساعة حتى عمق متر ونصف
المعالجSnapdragon 8 Gen 3
الكاميرا الأماميةبدقة 32 ميجا بكسل
ذاكرة التخزين الداخلية256GB، 512GB، 1TB
البطاريةبسعة 4610 مللي أمبير
قوة الشاحن90 واط
نظام التشغيلأندرويد 14 مع واجهة شاومي الجديدة HyperOS
الألوانأسود، فضي فاتح، بينك، أخضر

أهم مميزات هاتف Xiaomi 14 الجديد

  • التصميم الخاص به أنيق، وحجمه مثالي، والخامات ذات جودة عالية.
  • حصل على شهادة IP68 لخاصية مقاومة الماء والغبار .
  • الكاميرا الخلفية دقتها عالية.
  • يمنح مستخدميه تجربة صوتية رائعة، بفضل سماعات الهاتف ذات نوع استريو.
  • إمكانية شحن الهاتف في وقت قياسي نتيجة قدرته التي وصلت إلى 90 واط.
  • الأداء القوي السريع.
  • الشاشة كبيرة وتوضح الألوان بشكل جيد.
مميزات هاتف Xiaomi 14 الجديد
مميزات هاتف Xiaomi 14 الجديد

أسعار هاتف Xiaomi 14 الجديد

أسعار هاتف شاومي Xiaomi 14 الجديد تختلف تبعًا لاختلاف النسخة المشتراة، وجاءت الأسعار متمثلة فيما يلي:

النسخةالسعر
256 جيجا مع رام 8 جيجا650 دولار
256 جيجا مع رام 12 جيجا700 دولار
512 جيجا مع رام 16 جيجا800 دولار
1 تيرابايت مع رام 16 جيجا900 دولار
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rabab ahmedمنذ يوم واحد
0

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