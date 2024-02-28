مواصفات هاتف Xiaomi 14 الجديد وأهم مميزاته وسعره

تعود شركة شاومي الصينية لتبهرنا مرة أخرى بإطلاقها لهاتف Xiaomi 14 الجديد، الذي كشفت عنه خلال فعاليات MWC في برشلونة. قد تم طرح الهاتف في السوق الصينية، مع الترقب لإتاحته على الصعيد العالمي، أكدت الشركة على أنها زودت الهاتف بتقنيات وخصائص متقدمة تضعه في صدارة المنافسة ضمن فئة الهواتف الذكية، يتميز الهاتف بشاشة أموليد بحجم 6.36 إنش، ما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية.

مواصفات هاتف Xiaomi 14 الجديد

تقدم مواصفات هاتف Xiaomi 14 الجديد هاتفًا قويًا ومتطورًا يتمتع بعدة مزايا تقنية مثل الشاشة عالية الجودة، الكاميرا المتطورة، الأداء القوي، والمقاومة للماء والغبار، فيما يلي جدول يوضح أهم تلك المواصفات:

المواصفة التفاصيل الشاشة LTPO AMOLED بقياس 6.73 بوصة الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50 ميجا بكسل الرام تبدأ من 8 جيجا بايت وتصل إلى 16 جيجا بايت الأبعاد 152.8×71.5×8.2 سنتيمتر الوزن يتراوح بين 188 و 193 جرام الخامات المستخدمة الزجاج أو الجلد مع إطار ألمنيوم الشبكات 2G،3G،4G،5G المقاومة مقاوم للماء والغبار لمدة نصف ساعة حتى عمق متر ونصف المعالج Snapdragon 8 Gen 3 الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل ذاكرة التخزين الداخلية 256GB، 512GB، 1TB البطارية بسعة 4610 مللي أمبير قوة الشاحن 90 واط نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة شاومي الجديدة HyperOS الألوان أسود، فضي فاتح، بينك، أخضر

أهم مميزات هاتف Xiaomi 14 الجديد

التصميم الخاص به أنيق، وحجمه مثالي، والخامات ذات جودة عالية.

حصل على شهادة IP68 لخاصية مقاومة الماء والغبار .

الكاميرا الخلفية دقتها عالية.

يمنح مستخدميه تجربة صوتية رائعة، بفضل سماعات الهاتف ذات نوع استريو.

إمكانية شحن الهاتف في وقت قياسي نتيجة قدرته التي وصلت إلى 90 واط.

الأداء القوي السريع.

الشاشة كبيرة وتوضح الألوان بشكل جيد.

أسعار هاتف Xiaomi 14 الجديد

أسعار هاتف شاومي Xiaomi 14 الجديد تختلف تبعًا لاختلاف النسخة المشتراة، وجاءت الأسعار متمثلة فيما يلي: