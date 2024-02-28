“استعلم من البيت” الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي موقع وزارة التضامن moss.gov.eg

تتزايد عمليات البحث بشكل غير مسبوق حول الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، والذي يتضمن أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي الذي تحرص على توفير المبادرات الإلكترونية المدعمة لجميع الفئات، والجدير بالذكر أن كارت الخدمات المتكاملة الإلكترونية يهدف إلى توفير كافة الخدمات القطاعات الطبية من حيث التشخيص والعلاج والرعاية الصحية اللازمة خاصة يستهدف بشكل كبير فئات ذوي الإعاقة للمساهمة في توفير فرص عمل لهم، وإليكم اخر المستجدات بشأن كارت الخدمات المتكاملة تابعونا.

ا لاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

في إطار خطة التطوير الذي تشمل جميع القطاعات الحكومية بالدولة المصرية للارتقاء من شأن الدولة وذلك من خلال تحسين جودة الخدمات لكافة الهيئات المختصة بإطلاق مبادرات لمساعدة المستحقين، وهذا ما نجده في مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي خاصة أخر مبادرة أطلقتها وهي كارت الخدمات المتكاملة، والذي نال جدلًا واسعًا من قبل المستفيدين حول طريقة الاستعلام عنه، لذا تتمثل خطوات الاستعلام في الآتي:

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي .

. حدد خيار قسم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ثم بالنقر على خانة الاستعلام عن كارت الخدمات.

بعد ذلك، يرجى كتابة البيانات المطلوبة للتسجيل مثل الرقم القومي.

اضغط على أيقونة بحث.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 2024

مميزات كارت الخدمات المتكاملة هذا الذي أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي نتيجة لتساؤل الكثيرين عن أهم تلك المميزات، حيث ساهمت الوزارة في توفير العديد من الميزات للاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة بشكل يسير، وتتمثل أهم هذه المميزات في الآتي: