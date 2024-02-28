النور بيقطع كتير ومحتاج الإنترنت على طول؟ متخافش! شوف الحل السحري لتشغيل الراوتر بدون كهرباء!

تعد مشكلة انقطاع التيار الكهربائي من بين الأمور الشائعة التي تواجه مستخدمي الإنترنت في منازلهم، حيث يتوقف الراوتر عن العمل مع توقف الكهرباء، مما يؤدي إلى فقدان الاتصال بالشبكة العنكبوتية وتعطل الخدمات المتعلقة بالإنترنت، لكن ماذا لو كان هناك طريقة لتشغيل الراوتر دون الحاجة إلى الكهرباء؟ في هذا المقال، سنستكشف خيارات تشغيل الراوتر بشكل مستقل خارج نطاق الطاقة التقليدية.

كيفية تشغيل الرواتب بدون كهرباء

أولاً باستخدام باور بانك

يمثل باور بانك حلا فعالا لتشغيل الراوتر خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.

يتم ذلك عن طريق توصيل الراوتر بجهاز الباور بانك باستخدام كابل USB A، وهذا يسمح للراوتر بالبدء في العمل مباشرة دون الحاجة إلى الكهرباء التقليدية.

إذا لم يعمل الراوتر مباشرة، قد تحتاج إلى شراء وصلة خاصة لتشغيله بواسطة الباور بانك.

تنظيم الروتر:

قبل استخدام الراوتر مع الباور بانك، قد تحتاج إلى تهيئته بشكل صحيح.

يجب أن يكون الراوتر جاهزا للعمل دون توفر الكهرباء التقليدية، وينبغي أن يتم ذلك من خلال إعدادات الجهاز نفسه.

الصيانة:

من المهم أن تتخذ إجراءات الصيانة اللازمة للراوتر عند استخدامه مع الباور بانك.

يجب عليك مراقبة حالة الراوتر بشكل مستمر والتأكد من عمله بشكل صحيح لضمان استمرارية الاتصال بالإنترنت.

استخدام الراوتر مع اللابتوب

بالإضافة إلى الباور بانك، يمكن استخدام الراوتر مع جهاز اللابتوب في حالة كانت بطاريته مشحونة.

يتم ذلك عن طريق توصيل الراوتر مباشرة بجهاز اللابتوب باستخدام كابل Ethernet، مما يوفر طريقة بديلة أخرى للبقاء على الاتصال بالإنترنت أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

ثانياً باستخدام الخلايا الشمسية:

يمكنك أيضا النظر في استخدام الخلايا الشمسية كبديل للكهرباء التقليدية لتشغيل الراوتر.

من خلال توصيل الراوتر بجهاز خلية شمسية، يمكنك الاستفادة من الطاقة الشمسية المتجددة للحفاظ على الاتصال بالإنترنت حتى خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.

عند عودة التيار الكهربائي، يجب فصل الراوتر من الباور بانك وتوصيله بمصدر الطاقة التقليدية، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الراوتر مع جهاز اللابتوب في حالة كانت بطاريته مشحونة، مما يسمح بالبقاء على اتصال بالإنترنت أثناء انقطاع التيار الكهربائي.