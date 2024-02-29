هنا لينك تحميل كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق عبر منصة مظلتي

يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية إلى تحسين الأوضاع المعيشية لعدد كبير من الأسر والأفراد في العراق، حيث يقدم هذا البرنامج الدعم المادي والمساعدات الإنسانية للفئات التي تعد الأكثر احتياجًا مثل المطلقات والأرامل والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى كبار السن والأسر المحتاجة، وفي الآونة الأخيرة زادت التساؤلات عن الأسماء المشمولة والتي تم قبولها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تعلن عن هذه الأسماء حتى الآن، ولكن أكدت الوزارة بأنه يستطيع المواطنون الاستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية فور صدورها، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الإلكترونية البسيطة، وفي السطور القادمة نذكر لكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تحرص الحكومة العراقية على تقديم الكثير من المساعدات المتنوعة من أجل تحسين مستوى معيشة الأشخاص الذين يعيشون ظروف وأوضاع مادية سيئة، لذلك عملت على تقديم الكثير من برامج الدعم المادي والمعنوي لتأمين حياة أفضل لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي يتم تحديدها من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز هذه البرامج على مستوى الدولة، وقد أتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن قوائم الأسماء التي يتم قبولها من خلال القيام بالخطوات التالية بالمقال.

كيفية استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

الضغط على أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

ثم النقر فوق خيار أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

الآن النقر فوق كلمة “تنزيل” والانتظار حتى يتم تحميل كشوف الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق وفرت العديد من الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق لذلك يجب التأكد من توفيرها بالكامل كما يلي: