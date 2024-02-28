“قدم بسرعة يا محظوظ“ التقديم على وظائف مترو الأنفاق 2024 بمرتبات خيالية وشروط بسيطة jobs.caoa.gov.eg

أعلنت الإدارة المسؤولة عن مترو الأنفاق الخط الثالث عن فتح باب التوظيف، كما أعلنت أنها بحاجة إلى عدد كبير من الموظفين في مجال خدمة العملاء وموظفي بيع التذاكر، كما أوضحت أن التقديم متاح لحديثي التخرج والحاصلين على مؤهلات عليا ولكن بشرط أن لا يتعدى عمرهم 40 سنة، وسوف نقدم لكم من خلال مقالنا خطوات التسجيل على وظائف مترو الأنفاق.

خطوات التسجيل على وظائف مترو الأنفاق

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق من أجل التقديم على الوظائف وهي كالتالي:

في البداية قم بالدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بإدارة مترو الأنفاق. قم بملء نموذج التوظيف بالبيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المتقدم كامل، السن، المؤهل الحاصل عليه، المحافظة التابع لها والمنطقة التي يسكن فيها، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف الخاص به، عنوان المتقدم بالتفصيل. يتطلب إدخال الخبرة الموجودة لديك وهل إذا كان لديك خبرة في مجال المبيعات أم لا. أخيرا قم بالنقر على زر إرسال الطلب وسوف يتم التحقق من البيانات الموجودة والتواصل معكم من قبل الإدارة.

مميزات وظائف مترو الأنفاق

تتميز وظائف مترو الأنفاق بمجموعة من الميزات وذلك على عكس غيرها من الوظائف وهي:

العمل المستمر.

تأمين طبي واجتماعي.

رواتب مجزية.

شروط التقديم على وظائف مترو الأنفاق

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه يشترط على المتقدمين أن يكون عمرهم أقل من 40 سنة، كما يشترط أن يكون المؤهل الدراسي فوق المتوسط، ومن أبرز الشروط التي يجب توافرها هي أن يكون المتقدمين من سكان بولاق الدكرور وجامعة القاهرة.