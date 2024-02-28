“1000 جنية” .. خطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة في مصر 2024 وأهم الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

تشهد معدلات البحث على الإنترنت ارتفاعًا كبيرًا من قبل عدد كبير من المواطنين في جمهورية مصر العربية، حيث يتساءلون عن كيفية التسجيل في برنامج العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه لعام 2024، كما يعد هذا الموضوع من بين أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها، حيث يرغب العديد من المواطنين في فهم خطوات التسجيل عبر الإنترنت بكل سهولة، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان لعام 2024.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و55 عامًا.

يجب ألا يكون المتقدم قد سجل سابقًا في التأمينات الاجتماعية.

يجب ألا يكون المتقدم للمنحة محبوسًا أو موقوفًا قانونيًا.

لا يجوز للمتقدم أن يكون مالكًا لأي سجلات عقارية أو تجارية مسجلة باسمه.

يجب أن لا يكون المتقدم حاصلاً على وظيفة في أي من الجهات الحكومية.

رابط التسجيل في منحة العمالة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه لعام 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة القوى العاملة.

اختر الخيار “العمالة غير المنتظمة” من القائمة المتاحة.

قم بإدخال رقم هاتفك المحمول.

قم بكتابة رقم هوية مقدم الطلب.

انقر على أيقونة “التالي”.

قم بإدخال معلوماتك الشخصية مثل الاسم والجنس وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية.

انقر على أيقونة “إرسال الطلب”.

أهم الأوراق المطلوبة