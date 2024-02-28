“ركب الطياره ولا ثابت مكانه” مفاجأة غير متوقعة في اسعار الدولار اليوم الاربعاء 28 فبراير في السوق السوداء.. على فين يا دولار رايح..!!

تعتبر أسعار الدولار أمر حيوي بالنسبة للاقتصاد العالمي والبلدان المختلفة، فهي تحدد مدى تأثير اسعارها، وتحدد قوة العملة المحلية، وتؤثر على تكاليف السلع والخدمات والاستثمارات، تعتمد أسعار الدولار على عدة عوامل مثل العرض والطلب، الاقتصاد العالمي، والسياسات النقدية للدول، ومع تزايد التحديات الاقتصادية والسياسية يصبح من الضروري متابعة تقلبات أسعار الدولار وفهم تأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي، لذلك اليكم اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء، فقط تابعوا معنا.

اسعار الدولار

على الصعيد الدولي تشهد الأسواق المالية تقلبات كبيرة جراء تحركات أسعار الدولار، فالدولار الأمريكي يعتبر العملة الرئيسية في التجارة العالمية وله تأثير كبير على الاقتصادات العالمية الأخرى، وهذه قائمة بأسعار صرف الدولار الأمريكي إلى الجنيه المصري

سعر 1 دولار أمريكي يعادل 51.33 جنيه مصري.

سعر 5 دولارات أمريكي يعادل 256.65 جنيه مصري.

سعر 10 دولارات أمريكي يعادل 513.30 جنيه مصري.

سعر 25 دولاراً أمريكي يعادل 1,283.25 جنيه مصري.

سعر 50 دولاراً أمريكي يعادل 2,566.50 جنيه مصري.

سعر 100 دولار أمريكي يُعادل 5,133 جنيه مصري.

سعر150 دولار أمريكي يُعادل 7,699.50 جنيه مصري.

اسعار الدولار في البنوك المصرية

حاليا يلاحظ أن سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري يبلغ 30.959 جنيه مصري للشراء، فيما يبلغ سعر بيع الدولار 30.83 جنيه مصري، بينما يسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه مصري للشراء، و30.75 جنيه مصري للبيع، أما في بنك مصر، فيسجل سعر الدولار 30.85 جنيه مصري للشراء، و30.75 جنيه مصري للبيع.