قولي وداعاً لشعر القصير والمتقصف! إليكي المكون السحري الذي سيُساعدك على الحصول على شعر طويل وصحي في وقت قصير!

ترغب الكثير من الفتيات والسيدات الحصول على شعر قوي وصحي وكثيف أكثر، حيث يعاني العديد من تساقط الشعر وضعفه، نتيجة استعمال الكثير من المنتجات الكيميائية التي تؤثر بالسلب على الشعر، مما أدى إلى ملء محركات البحث عن كيفية معالجة الشعر، حيث توصلت العديد من الدراسات والبحوث إلى أن الوصفات الطبيعية هي الأفضل في معالجة الشعر وتطويلة وجعله قوي أكثر، تعتبر القهوة من أكثر المكونات التي تساعد على تعزيز الشعر وتقويته، خاصة مع إضافة البيض إليها، يجعلها من أقوى الخلطات التي من خلال تستطيعي على شعر صحي، اليوم سنقدم لكم مكون سحري لشعر طويل وصحي في وقت قصير بأقل التكلفة.

مكون سحري لشعر طويل وصحي في وقت قصير

الكثير لا يعلم أن القهوة من اقوى المكونات الطبيعية التي تساعد على تعزيز ونمو الشعر كثيرا، لذلك ينصح بها أغلب الأطباء، يمكنك خلطها بزيت الخروع والبيض أيضا، سوف تحصلين على أفضل النتائج بأقل التكلفة، اليوم سنقدم لكم كيفية تحضير القهوة من خلال فيما يلي:

طريقة القهوة مع بياض البيض:

المكونات:

ملعقة من القهوة.

بياض بيضة.

ثلاث ملاعق من زيت الخروع.

طريقة التحضير:

نأتي بوعاء، نضيف إليه ملعقتين من القهوة، نضع بياض البيضة، نخلط المكونات جيدا.

ثم نضع ثلاث ملاعق من زيت الخروع، نخلط جميع المكونات جيدا.

نقوم بغسل الشعر جيدا، ثم نضع ذلك المزيج على الشعر من جذوره.

نترك الماسك على الشعر لمدة ساعة.

ثم نغسله بماء الفاتر.

نكرر تلك الوصفة مرتين في الأسبوع.

طريقة استعمال القهوة بالشامبو:

نقوم بإحضار الشامبو التي نقوم باستعماله، ثم نضيف إليه كمية ملائمة من القهوة والماء، نخلط جميع المكونات جيدا.

نضعه على فروة الرأس، ثم نقوم بمساج باستخدام حركة دائرية، نتركه لمدة خمس دقائق، نغسله جيدا باستخدام ماء فاتر.

قدمنا لكم اليوم أفضل مكون سحري لشعر طويل وصحي في وقت قصير مع معرفة كيفية طريقة تحضير القهوة، قومي بتجربته تلك الوصفة.