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انتهز الفرصة.. التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت 2024 عبر الموقع الرسمي
- يبحث الكثير من الشباب الكويتي في الآونة الأخيرة عن التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت ٢٠٢٤ حيث حدد ديوان الخدمة المدنية لعام ٢٠٢٤ الفترة الثانية من مواعيد التسجيل للباحثين عن عمل لإتاحة الفرصة لكافة الكويتيين الخريجين للتوظيف في القطاع الحكومة وسوف نقوم بتوضيح المستندات والخطوات المطلوبة لتسجيل الباحثين عن عمل في الكويت 2024 فيما يلي.
- التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت ٢٠٢٤
- يتطلب التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت ٢٠٢٤ تحقيق المتقدم للشروط الاستفادة من الإعانة بما في ذلك مرور مدة ستة أشهر على تسجيله كباحث عن العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة، وأيضا إرفاق المستندات المطلوبة، وسوف نوضح كيفية التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت، يتم تحديد المستندات المطلوبة بناء على أساس ما حددته الهيئة العامة للقوى العاملة، وتضمنه قانون دعم العمالة الجديدة
- خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت ٢٠٢٤
- يتمثل فيما يلي خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل في الكويت:
- تجهيز كافة الثبوتيات والأوراق المطلوبة.
- الانتقال إلى خدمة حجز موعد على منصة.
- الضغط على رابط موقع الخدمة.
- إنهاء عملية تسجيل الدخول إلى المنصة.
- قم باختيار البحث عن الخدمات من القائمة الجانبية للموقع.
- الضغط على تصنيف الخدمات للهيئة العامة للقوى العاملة.
- قم باختيار خدمة دعم العمالة.
- حدد خدمة بدل البحث عن عمل من بين الخدمات المتوفرة.
- االضغط على أيقونة تقديم.
- اختيار الفرع المناسب للمتقدم.
- حدد تاريخ وساعة الحجز ضمن المواعيد المتاحة في المركز.
- النقر على خيار الحجز ومن ثم تأكيد الحجز.
- الاحتفاظ بصورة عن تفاصيل الموعد أو طباعته.
- التوجه إلى الفرع المختار وفق بيانات الموعد.
- تقديم طلب الحصول على الإعانة مرفقًا بالمستندات والثبوتيات المطلوبة.
- يتم دراسة طلب المتقدم والتأكد من تحقيقه شروط بدل البحث عن عمل ومتطلبات الإعانة.