عايزة تعملي كبدة إسكندراني زي عربيات الشوارع وريحتها تجيب آخر الشارع؟ اتبعي هذه الخطوات البسيطة!

يوجد العديد من الأكلات التي يشتهر بها الشعب المصري، لكل محافظة بها أكلة تتميز بها، تعتبر الإسكندرية من أكثر المحافظات التي تشتهر بتقديمها للكبدة الاسكندراني، فمن من الوصفات التي لها مذاق خاص وطعمها، ورائحتها سوف تتعرفين عليها، لذلك يفضلها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو الصغار، يمكن أن تحشو في سندوتشات الفينو أو في العيش البلدي، أو يمكن تقديمها كوجبة غذاء بجانبها طبق من الأرز الأبيض أو المكرونة بالصلصة، بناء على ما ترغبين أو الشيء المحبب لأطفالك، العديد يعشق تناولها على عربية مع إضافة المخلل إليها والطحينة، يمكنك تحضيرها في المنزل من خلال مقالتنا اليوم، سنعرض لكم طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم بطعم ولا اروع.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم

فمن منا لا يحب ويعشق الكبدة الإسكندراني، تتميز بطعمها الشهي والنكهة اللذيذة، خاصة عندما يتم تقديمها في سندوتشات، يكون لها مذاق خاص وطعم ولا اروع، يمكنك إعدادها بكل سهولة في المنزل، تناسب إذا جاء إليك ضيوف بشكل مفاجئ، أو إلى عائلتك كنوع من التجديد والابتكار من الأكلات الروتينية التي تقدم بشكل يومي، لذلك وفرنا لكي أسهل طريقة لتحضير الكبدة، وهي كالآتي:

المكونات:

½ كيلو من الكبدة الاسكندراني، مقطعة إلى شرائح.

¼ كيلو فلفل أخضر أو رومي.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من الكمون المطحون.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة من زيت الذرة.

ملعقتين من عصير الليمون.

¼ كوب خل.

طريقة التحضير: