سيبك من الفطير الجاهز الغالي! إليكي طريقة تحضير الفطير المشلتت في المنزل بكل سهولة وأقل تكلفة!

يعتبر الفطير المشلتت من أكثر المخبوزات التي لها طعم رائع ومذاق خاص، تتميز بطعمها الرائع والفريد من نوعه، يمكنك تحضيره بكل سهولة بمكونات بسيطة وتوجد أغلبها في المنزل، بدلا من شرائه من المخابز بتكلفة مرتفعة، يمكن أن يتم إعداده في المنزل توفير للأموال ولضمان الجودة والنظافة من جانب آخر، لا أحد يستطيع أن يختلف على أن الفطير المشلتت من أكثر أنواع المعجنات التي يتميز بطعمه الرائع والمميز، يلائم تقديمه في وجبة الإفطار أو العشاء بجانبه طبق من العسل الأسود المضاف إليه الطحين والجبنة القريش، الكثير من العائلات يقومون بتقديمه للعروسين كعادة لديهم، تعرفي على كيفية عمل الفطير المشلتت في المنزل من خلال مقالتنا اليوم.

تعرفي على كيفية عمل الفطير المشلتت في المنزل

أصبحت محركات البحث مليئة عن كيفية تحضير الفطير المشلتت من قبل ربات المنزل، نظرا لارتفاع سعر الفطيرة، مما أدى اللجوء الكثير إلى إعدادها، عندما تقومي بصنعها بايديكي، سوف يكون لها طعم رائع ومذاق خاص وفريد من نوعه، لأننا نحرص على تقديم الأفضل لكم، جئنا إليكم أسهل طريقة لتحضير الفطير المشلتت، وهي كالآتي:

المكونات:

كيلو دقيق.

ملعقتان كبار من السكر.

½ ملعقة من الملح.

¼ ملعقة من البيكنج بودر.

ماء فاتر من أجل العجن.

سمن بلدي من أجل نفرد بها العجين.

ماء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الدقيق، السكر، الملح، البيكنج بودر، ونقلب جميع المكونات جيدا.

ثم نضيف الماء بشكل تدريجي لمدة ربع ساعة حتى تصبح العجينة ناعمة ومطاطية، تستطيعي تشكيلها بسهولة.

نقوم بإذابة السمن، ثم نضعها على العجينة.

نقوم بتشكيل العجين على هيئة كرات.

نترك العجينة لمدة ساعة.

نحضر صينية مدهونة بالزيت، نضع بها العجين.

نقوم بتجهيز الفرن وتسخينه، ندخل الصينية إلى الفرن، نتركها لمدة ربع ساعة.

بمجرد أن ينضج، نخرجه، نضعه في طبق تقديم، يقدم ساخنا بجانبه العسل الأسود والجبن القديمة، كوب من الحليب.

لكي تحصلي على فطير مثلما الذي يوجد في الخارج، عليكِ إتباع الخطوات التي ذكرنا مع الاهتمام بوضع المقادير التي ذكرناها