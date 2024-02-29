دفعه جديدة نزلت.. رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق الوجبة الأخيرة عبر موقع وزارة العمل عموم المحافظات

يتم التساؤل في هذا الوقت الجاري عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق، ومن المعروف أنه إلى هذا الوقت الحالي لم يتم الكشف عن الموعد الخاص بالإعلان عن تلك الأسماء، كما أن هذا البرنامج يكون هدفه الحد من الأعباء المعيشية عن جميع الأسر التي يكون دخلها الشهري محدود، لكي يتم مساعدتهم في الفترة العسيرة التي تشهدها البلاد، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك الأسماء وأيضا الرابط الخاص باستخراجها.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

يستطيع كل المواطنين العراقيين الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق بسهولة بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال إلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العمل العراقية من هنا.

الخطوة الثانية انتقاء أيقونة الخدمات الالكترونية.

الخطوة الثالثة انتقاء زر الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الرابعة لانتقاء أيقونة أسماء مشمولين الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الخامسة انتقاء رقم الوجبة.

الخطوة السادسة انتقاء المحافظة.

الخطوة السابعة تدوين جميع البيانات اللازمة.

الخطوة الأخيرة النقر على أيقونة استعلام.

رابط منصة مظلتي استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية

من الممكن أن يتم استخراج كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية بسهولة من خلال الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية، حيث إنه يمكن لجميع المواطنين في دولة العراق أن يقوموا بالاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها في هذا البرنامج عن طريق هذا الرابط فقط عليهم الدخول عليه من هنا، ومن ثم السير على خطوات الاستعلام التي قمنا بإرفاقها لكم فيما سبق.

الفئات المستهدفة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق