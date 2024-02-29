pdf “شوف اسمك” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق الوجبة السابعة والأخيرة على منصة مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق، نرى في تلك الآونة الأخيرة أن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق من أكثر المواضيع المنتشرة في نطاق واسع على مستوى المحافظات العراقية، وتسعى وزارة العمل العراقية في إطلاق خدمات لدعم المواطنين ومساعدتهم من حيث توفير الإعانات المالية والمنح التي تساهم بشكل كبير في تحسين مستوى وجودة المعيشة لدى المواطنين.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق

تساهم مبادرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق في دعم الفئات المستحقة نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية المحيطة مما نتج عنه تأثير كبيرًا على المواطنين، والذي جعل الحياة أكثر صعوبة من أي وقت مضى، لذا تعد مبادرة مبادرة الرعاية الاجتماعية أحد أهم الخدمات في الوقت الحالي، وفي إطار هذا السياق أعلنت وزارة العمل عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق في الخطوات التالية:

استعلم عن الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل العراقية من هنا .

. أو من خلال الدخول على منصة مظلتي.

ثم المبادرة بتسجيل البيانات المطلوبة عبر النافذة مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، كلمة المرور.

بتحديد قسم الاستعلامات فور تسجيل الدخول.

انقر على زر بحث.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

قبل الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 العراق الوجبة الأخيرة يرجى الانتباه إلى الشروط التي حددتها الوزارة من أجل الحصول على الدعم، حيث تتضمن لوائح وشروط وزارة العمل العراقية حتى يتمكن كل مواطن يرغب في التسجيل في أحد خدمات الوزارة باستيفاء تلك المعايير، لأنها تقتصر خدماتها على بعض فئات المجتمع، وتتمثل مجموعة الشروط تلك في الآتي:

وجوب أن تكون جنسية المتقدم عراقية أو حاصل على الهوية العراقية.

أن تكون محل مقر إقامة المتقدم داخل دولة العراق.

يشترط أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم ما بين 2 حتى 4 أفراد.

إحضار المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة.

حتى الآن لم يتم الإعلان عن ظهور كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق في مختلف المحافظات ولكن من المتوقع إعلان تلك الأسماء خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الوقت الحالي على الانتهاء من المراجعة وتخصيص المبالغ المالية المخصصة لذلك الدعم، ومن ثم تبدأ في إعلان الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.