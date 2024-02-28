تحميل pdf.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 التي يبحث عن تفاصيلها جميع المستفيدين في دولة العراق، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية باقتراب موعد الإعلان عن المشمولين بالرعاية، حيث تعتبر خدمة الرعاية الاجتماعية المقدمة للمواطنين من أهم الخدمات التي تسعى الحكومة العراقية تقديمها لمحدودي الدخل من أجل زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة التي يعاني منها الأفراد في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومن هنا سنتعرف على اسماء المشمولين بهذه الرعاية في السطور القادمة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

بعد أن بدأ الإعلان عن أسماء المستفيدين من الوجبة السابقة أصبح الجميع يبحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، حيث أنه كان هناك الكثير من المتقدمين للحصول على الدعم وكان لابد من تقسيمها ويتم الآن التجهيز لعرض كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، كما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير رابط إلكتروني مخصص للبحث عن الأسماء الجديدة التي تضم المستفيدين من خدمة الرعاية الاجتماعية، والذي نوضحها في النقاط التالية:

الدخول إلى منصة مظلتي .

اضغط على أيقونة الاستعلام عن خدمات الرعاية الاجتماعية.

حدد رقم الوجبة.

سوف تظهر قائمة المستفيدين بصيغة pdf.

ابحث عن الاسم المراد من القائمة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

ذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن هناك مجموعة من الشروط التي من خلالها يتم قبول المتقدم للحصول على الدعم، ومن هذه الشروط: