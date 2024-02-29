“رسمياً”.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وزيادة الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية جدول صرف المرتبات بعد تنفيذ زيادة في الرواتب، بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للرواتب للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة بنسبة 50%، تم رفع الحد الأدنى للرواتب للدرجة السادسة إلى 6000 جنيه بدلاً من 4000، وذلك لجميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغيرهم، وفي هذا السياق، ومن هنا يبدأ العديد من الموظفين في الاستفسار عن تاريخ صرف رواتبهم لشهر مارس وكيفية التنسيق مع الزيادة المتوقعة.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

أفادت وزارة المالية أنه من المقرر صرف مرتبات شهر مارس اعتبارًا من اليوم 21 مارس، مع زيادة الحوافز التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الاقتصادية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليكم جدول أيام صرف مرتبات شهر مارس:

يوم الخميس 21 مارس 2024 هو اليوم الأول لصرف رواتب شهر مارس.

اليوم الثاني لصرف رواتب شهر مارس هو يوم الاحد 24 مارس من عام 2024.

يوم الاثنين 25 مارس 2024 هو اليوم الثالث لصرف مرتبات شهر مارس.

يوم الثلاثاء 26 مارس لعام 2024، هو اليوم الرابع من صرف مرتبات شهر مارس.

اليوم الخامس لصرف مرتبات شهر مارس: يوم الأربعاء 27 مارس لعام 2024.

زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إقرارها زيادة الحد الأدنى للأجور، وسوف نعرض لكم الحد الأدنى للأجور الجديدة: