‘‘‘‘زغاريط لاخر الحارة مليون مبروك صرف رواتب الموظفين بزيادة جديدة لشهر فبراير…شوف التفاصيل

ينتظر عدد كبير من المواطنين موعد صرف مرتبات الموظفين للقطاعين العام والخاص وذلك قبل حلول شهر رمضان المكرم من أجل شراء مستلزمات الشهر الكريم، ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف المرتبات خلال ثلاثة أيام من كافة ماكينات الصرف الآلي الموجودة والمنتشرة داخل كافة أنحاء الجمهورية، وسيتم الصرف مع احتمال صرف الزيادة الجديدة للمرتبات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه مصري.

موعد صرف مرتبات الموظفين

ينتظر عدد كبير من العاملين بالقطاع العام والخاص موعد صرف مرتبات فبراير 2024، حيث أعلنت الوزارة في بيان سابق لها أنه سيتم صرف الرواتب بداية من يوم 27 فبراير الجاري ويستمر الصرف حتى يوم 27 فبراير، وسيكون هذا الموعد ثابت لكافة الشهور المقبلة، وقد أكدت وزارة المالية زيادة أيام الصرف لتصبح 5 أيام بدلا من ثلاثة أيام.

طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين

الآن أصبح إمكانية الاستعلام عن مواعيد صرف مرتبات الموظفين لكافة القطاعات سواء العامة أو الخاصة متاحة للجميع ويمكن لكافة الموظفين الإستعلام عن مواعيد الصرف من خلال زيارة الرابط الرسمي الخاص بوزارة المالية، والضغط بعد ذلك على بند الاستعلامات، ومنه اضغط على أيقونة الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين، بعد ذلك يجب عليك إدخال البيانات الخاصة بك مثل الاسم والوظيفة والرقم القومي والدرجة الوظيفية في الخانات المخصصة للبيانات وعليك التأكد من صحة البيانات المدخلة، وأخيرًا اضغط على كلمة استعلام وانتظر قليلًا لتظهر لك المعلومات التي ترغب في معرفتها.