“الذهب بيرفع من تاني “.. مفاجأة غير متوقعة في اسعار الذهب اليوم الاربعاء 28 فبراير.. اللي اشتري عدي خلاص..!!

تعد أسعار الذهب من أهم الأسواق التي تتلقى اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين والمتداولين حول العالم، حيث يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تحتفظ بقيمتها على مر الزمان، وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل مثل العرض والطلب، الاضطرابات السياسية، الأحداث الاقتصادية العالمية، وتأثير العملات، في هذا المقال سوف نتناول تفاصيل حول أسعار الذهب اليوم وآخر التطورات في هذا السوق الحساس.

اسعار الذهب

تماسك سعر الذهب اليوم الأربعاء، 28 فبراير 2024، على آخر انخفاض حدث في ختام تداولات الأمس، وعلى المستوى العالمي، استمر سعر هذا المعدن الثمين في الثبات عند آخر ارتفاع سجله بقيمة 4 دولارات لكل أونصة، من ناحية أخرى، يُلاحظ أن الذهب يعتبر واحدا من أكثر المعادن استخدام في صناعة المجوهرات والزينة، ولذلك يتأثر سعر الذهب أيضًا بحجم الطلب عليه من هذا القطاع، ويتوقع أن تستمر أسعار الذهب في عدم توازن خلال الفترة القادمة نظرا للاستمرار في الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية، واليكم اسعار الذهب بالتفصيل

في هذا اليوم الأربعاء اليوم، وصلت أسعار الذهب إلى اخر مستوياتها حيث سجل عيار 24 ما يقدر بـ 3486 جنيه.

بينما سجل عيار 21 نحو 3050 جنيه.

وعيار 18 بلغ 2614 جنيه.

وأخيرًا عيار 14 بـ 2033 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهبي 24400 جنيه.

أسعار الأونصة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت زيادة تجاوزت 1% خلال الأسبوع الماضي، محققة أعلى مستوى لها في غضون أسبوعين عند 2041 دولار للأونصة، وفي آخر جلسة تداول للأسبوع، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.50% ليصل إلى 2035 دولار للأونصة، ولكنه لم يواصل الارتفاع بعد ذلك بسبب ترقب الأسواق للبيانات الاقتصادية الهامة المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي.