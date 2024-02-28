“إشارة قوية”.. تردد قناة اون تايم سبورت 2024 on time sport الناقلة لمباراة الاهلي وبلدية المحلة

تحظى قناة أون تايم سبورت on time sport بشهرة واسعة كواحدة من أبرز القنوات الرياضية التي تغطي العديد من البطولات والدوريات الرئيسية في العالم العربي، تتميز هذه القناة بتقديمها للمباريات بجودة عالية، مع التزام مستمر بتحسين هذه الجودة وتوفير أفضل تجربة مشاهدة للجمهور، ويظهر اهتمام كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي بالاستفسار عن تردد قناة اون تايم سبورت للاستمتاع بأحدث المباريات المذاعة مباشرةً، استمروا في متابعة هذا المقال للتعرف على التردد الأخير لقناة أون تايم سبورت.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبلدية المحلة

ينتظر عشاق الكرة المصرية بشغف الإعلان عن القنوات التي ستبث “مباراة الأهلي وبلدية المحلة”، ضمن فعاليات الدوري المصري الممتاز، أعلنت “شبكة قنوات أون تايم سبورت” بث هذه المواجهة القوية، التي تقام اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة المؤجلة من البطولة.

ستنطلق المباراة في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، موافقة للساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في هذا المقال نقدم لكم تفاصيل تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة للمباراة.

تردد قناة اون تايم سبورت نايل سات

لمتابعة أحدث “الأحداث الرياضية” بجودة عالية وبشكل مجاني، يمكنكم ضبط أجهزتكم لاستقبال “قناة أون تايم سبورت” عبر القمر الصناعي نايل سات، إليكم تفاصيل الإعدادات اللازمة لضبط القناة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة اون تايم سبورت الرياضية 2

لعشاق الرياضة، يتاح الآن متابعة المباريات الرياضية عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2 بنسبة مجانية تامة، بالإضافة إلى الاستمتاع بالبرامج التحليلية الرياضية التي يقدمها نخبة من أبرز المذيعين الرياضيين طوال اليوم، للحصول على إشارة القناة الجديدة عبر “القمر الصناعي نايل سات”، يرجى إدخال البيانات التالية للقناة:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11449.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

من هو معلق مباراة الاهلي وبلدية المحلة؟

يتوقع أن يتولى المعلق الرياضي أيمن الكاشف مهمة التعليق على المباراة التي تجمع بين الأهلي وبلدية المحلة اليوم، وذلك من خلال بث “شبكة قنوات أون تايم سبورت”، التي أعلنت عن إذاعة هذه المواجهة بشكل مجاني.