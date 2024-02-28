كشوفات الرعاية الاجتماعية PDF| اسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة spa.gov.iq ملفات مظلتي

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم البرامج التي تقوم على دعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها من أجل الإنتهاء من الوجبة السابعة التي تأخرت عن الوجبات الماضية، بسبب عدم توافر التمويل اللازم، لكن هناك توقعات بأن الدفعة الجديدة سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين البنكية في الأيام القليلة المقبلة.

خطوات استعلام الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الوطنية الساري.

القيام بتحديد الوجبة التي عليها الدور.

إدخال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

ليتم الضغط في النهاية على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الراية الاجتماعية.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

وبالنسبة للمستفيدين الجدد الراغبين في التسجيل ببرنامج الرعاية الاجتماعية، لابد من انطباق الشروط التي جاءت على النحو الأتي:-