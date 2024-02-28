بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء.. انخفاض الأسعار اليوم في المزرعة وللمستهلك واستقرار البيض “هتأكلي العيال وتخزني كمان”

شهدت أسعار الفراخ لرابع يوم على التوالي انخفاض في السعر، وذلك تأثرًا بالصفقة الاستثمارية في رأس الحكمة بين الإمارات وبين الدولة، ونجد بحث يومي من قبل المواطنين وأصحاب المزارع والتجار وأصحاب المحلات عن بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء، والتي هي الفيصل في سعر الفراخ بشكل يومي، فدعونا نوضح لكم أسعار الدواجن والبيض، تابعوا معنا.

بورصة الدواجن اليوم الفراخ البيضاء

تراجعت أسعار الفراخ في الأسبوع لرابع يوم على التوالي داخل المزرعة والأسواق، وذلك بعد صفقة رأس الحكمة وانهيار سعر الدولار بالسوق السوداء، بل متوقع أن تتراجع أسعار الدواجن الفترة القادمة أيضًا، وذلك بسبب انهيار الدولار والانخفاض الذي تشهده أسعار الأعلاف الفترة الحالية، وعن السعر اليوم في الأسواق، فهو بالقيم التالية:

أسعار الفراخ اليوم في المزرعة بسعر ما بين مبلغ 82 إلى مبلغ 85 جنيه مصري، بينما أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك تصل تقريبًا بزيادة 10 ج تقريبًا، حيث تقريبًا من 90 إلى 96 ج وفقًا لبعد المزرعة عن السوق.

كيلو الدواجن الساسو سجل بمبلغ 98 جنيه مصري، بينما للمستهلك تقريبًا بسعر 105 ج.

الكيلو من البلدي اليوم سجل 105 جنيه مصري، بينما في الأسواق بسعر 115 ج تقريبًا.

سعر البيض والكتاكيت اليوم

وفيما يخص أسعار البيض اليوم والكتاكيت فهي مستقرة نوعًا ما، حيث الأسعار على النحو التالي: