لا تخاطر بسلامتك! إليك 5 علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات سيارتك!

تعد إطارات السيارة عامل أساسي للسلامة والأداء الجيد على الطريق، فهي توفر الثبات والتحكم في السيارة، وتلعب دورا حاسما في التصدي للظروف الجوية الصعبة، في هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل شاملة حول أهمية تغيير إطارات السيارة وعوامل تحديد حاجتها للتغيير.

عوامل تحديد حاجة إطارات السيارة للتغيير

فقدان الثبات على الطريق

عندما يبدأ سائق السيارة في الشعور بفقدان الثبات على الطريق، سواء كان ذلك في الانعطافات أو أثناء القيادة على الطرق الرطبة، فإن ذلك قد يكون إشارة إلى تلف أو تآكل مداس الإطارات.

يمكن أن يؤدي هذا التلف إلى فقدان السيطرة على السيارة وزيادة خطر الحوادث.

زيادة الدوران المنفلت

عندما يلاحظ السائق زيادة في الدوران المنفلت للعجلات أثناء القيادة، فإن هذا يشير عادةً إلى تآكل غير متساوٍ للإطارات.

يمكن أن يكون هذا التآكل نتيجة لقيادة طويلة على الطرق غير المستوية أو لضغط هواء غير مناسب في الإطارات.

تحذيرات أنظمة السلامة

عندما يصدر نظام السلامة في السيارة، مثل نظام التحكم في الجر ASR أو نظام تعزيز الاتزان الإلكتروني أي اس بي، تحذيرات بشأن الثبات أو الانزلاق، يجب على السائق التحقق من وضع الإطارات.

قد تشير هذه التحذيرات إلى وجود مشكلة في أحد الإطارات يجب معالجتها.

عمق المداس وتغيير الإطارات

الإطارات الصيفية

تتأثر أداء الإطارات الصيفية بشكل كبير بعمق مداسها.

يفضل تغيير الإطارات الصيفية عندما يصل عمق المداس إلى حوالي ثلاثة ملم، حيث يبدأ التلف في التأثير على الأداء العام ويزداد خطر الانزلاق على الطرق الجافة.

الإطارات الشتوية

في فصل الشتاء، يكون الثلج والمطر والطين سببًا في زيادة التحديات على الطريق.

لذا، ينصح بالتغيير الى الإطارات الشتوية عندما يصل عمق المداس إلى حوالي أربعة ملم، لضمان أداء ممتاز وثبات على الطرق الزلقة.

تأثير الظروف الجوية

تحتوي الإطارات الشتوية على تصميم مختلف يتيح التصريف السريع للمياه والثلج، مما يساعد في تحسين الثبات على الطريق.

وعندما يتآكل مداس الإطارات، يقل كفاءة الاطارات في تصريف المياه ويزداد خطر الانزلاق.

تأتي أهمية تغيير إطارات السيارة من دورها الكبير في الحفاظ على سلامة السائق والركاب والحفاظ على أداء السيارة، باستمرار مراقبة عمق المداس والتحقق من حالة الإطارات، يمكن للسائقين الحفاظ على سياراتهم في حالة جيدة والتأكد من أنهم مستعدين للتحديات على الطريق في أي وقت.