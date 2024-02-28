حقيقة أم شائعة! صرف دعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة مع دفعة شهر مارس

الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية يعد واحد من أهم البرامج بالمملكة، نظرا للدور الكبير الذي يقوم به هذا الدعم في المساهمة والعمل على توفير حياة كريمة لعدد كبير من شرائح المجتمع السعودي، حيث انتشرت تم خلال الأيام القليلة الماضية قيام بعض من الأشخاص بترديد ما مفاده أن هناك زيادة جديدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي من المقرر أن يتم صرفها مع دفعة شهر مارس القادم، التي سيبدأ إيداعها اعتبارا من يوم غدا الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

الحقيقة وراء إيداع دعم إضافي لمستفيدي الضمان المطور

هذا وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة بالرد على ذلك وإيضاح الحقيقة بشأن إيداع دعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع إيداع دفعة شهر مارس المقرر صرفها، وأوضحت الوزارة خلال ردها أن جميع ما يتم تداوله حول زيادات جديدة في الدعم هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة وليست حقيقية، مشيرة إلى أن دفعة هذا الشهر تأتي بالزيادة المقررة مؤخرا من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تبلغ 20 % من قيمة الدعم.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي المطور دفعة مارس

ومع التصريح السابق أكدت أيضا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي المطور من المقرر أن يتم إيداعها في كافة حسابات المستفيدين البنكية اعتبارا من غد الخميس الموافق 29 فبراير 2024، نظرا لأن يوم 1 مارس يوافق الجمعة وهي عطلة رسمية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فضلا عن أن الوزارة حريصة على إيداع الدعم الخاص بجميع المستفيدين في أقرب وقت دون تأخير.