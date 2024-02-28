ألف مبرووك.. لينك اسماء الوجبة الاخيرة 2024 المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول أسماء المشمولين في الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية، حتى أن عدد كبير من المتقدمين في حالة انتظار شديدة من أن تأخرت الوجبة السابعة من البرنامج، هذا وأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها في سبيل صدور كشوفات المشمولين في هذه الوجبة، ويمكن الإطلاع على باقي الوجبات السابقة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

لينك اسماء الوجبة الاخيرة 2024

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه لموقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أو إمكانية الدخول لمنصة مظلتي.

كذلك يتم على الفور تسجيل بيانات الدخول.

القيام بتحديد الوجبة التي ترغب فيها.

ومن ثم يتم كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.لتتمكن من الإطلاع على جميع الكشوفات التي تشمل المستفيدين في برنامج الرعاية الاجتماعية.

استقبال طلبات الرعاية الاجتماعية في العراق

استقبلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عدد كبير من المتقدمين للحصول على على منحة الرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات العراق، حتى أن توزيع الدعم المالي لجميع المتقدمين لهذا البرنامج يكون بالتنسيق مع مجلس الوزراء العراقي وكذلك وزارة المالية، على أن يتم اختيار ما هو منطبق عليه شروط وضوابط الحصول على الدعم، وعندها سيتم نشر جميع الأسماء في هيئة ملفات يمكن الإطلاع عليها بكل سهولة.