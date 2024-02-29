“قبل رمضان ولا لا” موعد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤ بالزيادة الجديدة لجميع موظفي الدولة

موعد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤، تتوالى أحداث ومناسبات هذه الفترة الحالية بالأخبار السارة للمواطنين بعد الأحداث السيئة الصعبة التي شهدتها البلاد من تأزم الأوضاع الاقتصادية، ونتيجة لذلك تبعث الوزارة المالية بالأخبار السارة للمواطنين حول موعد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤ بالزيادة الجديدة مما جعل المواطنين في حالة من الترقب والانتظار لكي يتمكنوا من سد احتياجاتهم خاصةً لقرب حلول الشهر المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤

تشهد مواقع الانترنت حالة من البحث الذي يمتد في الانتشار من وقت لآخر نتيجة لتداول بعض الأخبار المتعلقة بقرارات الوزارة المالية المصرية حول موعد صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤ قبل حلول شهر رمضان المبارك، وفي إطار تزايد عمليات التداول واسعة النطاق صرحت وزارة المالية بأن تلك الأخبار المتداولة لا صحة لها على الاطلاق وما هي إلا من قبل مروجي الشائعات في نفوس المواطنين، وأكدت الوزارة على أن صرف الرواتب الخاصة بالشهر القادم سيكون في الموعد الرسمي ولا صحة لوجود تبكير في صرف الرواتب لشهر مارس القادم.

كما أكدت الوزارة على أن صرف رواتب مارس 2024 سيكون بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه سيادته برفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 6000 جنية.

جدول صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤

يُشار بأن وزارة المالية المصرية قد قامت بالإعلان عن وجود زيادة في مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤، هذا الشهر الحافل بالأخبار والقرارات السارة التي تصب في مصلحة المواطن المصري، وجاء ذلك في إطار الأحوال الاقتصادية الصعبة التي ترتبط ارتباطا وثيق بالأوضاع المعيشية من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، حيث أصدرت الوزارة بأنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٤ على مدار 5 أيام بداية من 21 مارس حتى 27 من نفس الشهر بقيمة الزيادة الجديدة، وإليكم جدول صرف مرتبات شهر مارس فيما يلي: